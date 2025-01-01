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Во Львове повредили менору — полиция открыла производство

1 января 2025 23:51
Евгения Брюховецкая - редактор
Во Львове полиция открыла производство из-за повреждения меноры
Менора во Львове. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

В Львове на улице Валовой в среду, 1 января, повредили менору. Правоохранители устанавливают личность нарушителя.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Львовской области в Facebook.

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"Сегодня, 1 января, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, где неизвестный повредил Менору, установленную на улице Валовой во Львове", — говорится в сообщении.

На видео мужчина повредил кабель, который питал семисвечник электроэнергией, после чего скрылся. Сейчас следователи львовской полиции открыли уголовное производство по факту повреждения религиозных сооружений. Продолжается досудебное расследование.

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Скриншот поста полиции

Напомним, 25 декабря в Киеве на Майдане Независимости установили самую большую в Европе ханукию.

Также мы писали, что ночью 1 января во Львове полиция задержала мужчин, которые устроили драку.

Львов полиция евреи преступление Иерусалим

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