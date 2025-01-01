Во Львове полиция открыла производство из-за повреждения меноры

Менора во Львове. Фото: скриншот из видео

В Львове на улице Валовой в среду, 1 января, повредили менору. Правоохранители устанавливают личность нарушителя.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Львовской области в Facebook.

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Повреждение меноры во Львове

"Сегодня, 1 января, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, где неизвестный повредил Менору, установленную на улице Валовой во Львове", — говорится в сообщении.

На видео мужчина повредил кабель, который питал семисвечник электроэнергией, после чего скрылся. Сейчас следователи львовской полиции открыли уголовное производство по факту повреждения религиозных сооружений. Продолжается досудебное расследование.

Скриншот поста полиции

Напомним, 25 декабря в Киеве на Майдане Независимости установили самую большую в Европе ханукию.

Также мы писали, что ночью 1 января во Львове полиция задержала мужчин, которые устроили драку.