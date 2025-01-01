У Львові поліція відкрила провадження через пошкодження менори

Менора у Львові. Фото: скриншот з відео

У Львові на вулиці Валовій у середу, 1 січня, пошкодили менору. Правоохоронці встановлюють особу порушника.

Про це повідомила пресслужба Поліції Львівської області у Facebook.

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Пошкодження менори у Львові

"Сьогодні, 1 січня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, де невідомий пошкодив Менору, встановлену на вулиці Валовій у Львові", — йдеться у повідомленні.

На відео чоловік пошкодив кабель, який живив семисвічник електроенергією, після чого втік. Наразі слідчі львівської поліції відкрили кримінальне провадження за фактом пошкодження релігійних споруд. Триває досудове розслідування.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, 25 грудня у Києві на Майдані Незалежності встановили найбільшу в Європі ханукію.

Також ми писали, що вночі 1 січня у Львові поліція затримала чоловіків, які влаштували бійку.