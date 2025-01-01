У Львові поліція відкрила провадження через пошкодження менори

У Львові пошкодили менору — поліція відкрила провадження
У Львові на вулиці Валовій у середу, 1 січня, пошкодили менору. Правоохоронці встановлюють особу порушника.
Про це повідомила пресслужба Поліції Львівської області у Facebook.
Пошкодження менори у Львові
"Сьогодні, 1 січня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, де невідомий пошкодив Менору, встановлену на вулиці Валовій у Львові", — йдеться у повідомленні.
На відео чоловік пошкодив кабель, який живив семисвічник електроенергією, після чого втік. Наразі слідчі львівської поліції відкрили кримінальне провадження за фактом пошкодження релігійних споруд. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, 25 грудня у Києві на Майдані Незалежності встановили найбільшу в Європі ханукію.
Також ми писали, що вночі 1 січня у Львові поліція затримала чоловіків, які влаштували бійку.
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