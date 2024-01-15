Во Львове презентовали отреставрированную фигуру Скорботного Христа

Отреставрированная статуя Скорбного Христа. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Сегодня, 15 января, во львовском Музее Пинзеля, на украинско-польской выставке "То, чего не видно", представили отреставрированную фигуру Скорбного Христа. Скульптуру реставрировали в Варшаве за счет польских партнеров.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE

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Скульптуру Христа реставрировали в Польше

Скульптуру начали реставрировать в 2021 году. Во время полномасштабной войны Скорбного Христа перевезли в Польшу, где над реставрацией работали 20 специалистов. Сегодня фигуру привезли во Львов, где ее могут осмотреть желающие. Директор Галереи Искусств Тарас Возняк рассказал Новини.LIVE, что в будущем планируют начать работы по реставрации и консервации самой часовни Боимов.

Фигура Скорбного Христа. Фото: Новини.LIVE

"Это лишь один из элементов реставрации Часовни Боимов. Мы с нашими партнерами из Польши уже несколько лет готовимся к большой настоящей консервации Часовни", — отмечает Тарас Возняк.

Скульптура Скорботного Христа. Фото: Новини.LIVE

Что известно о Часовне Боимов

Часовня Боимов расположена между ул. Галицкой и Кафедральной. Она единственная, сохранившаяся из шести часовен на древнем кладбище, существовавшем при кафедре до конца ХVIII века. Возводили ее как семейную усыпальницу по заказу львовского купца Георгия (Дердя) Боима.

Построена часовня в 1609-1611 гг. Предполагают, что ее строителем был архитектор из Вроцлава Андрей Бемер . В 1611-1615 гг. часовню украсили в стиле ренессанса и маньеризма Иоганн Пфиштер и Ганс Шольц.

Часовня Боимов во Львове. Фото: ukrainaincognita

В ХІХ и первой половине ХХ ст. часовня использовалась для погребальных обрядов. После войны была закрыта, а с 1969 года и по настоящее время часовня Боимов — филиал Львовской национальной галереи в искусстве имени Бориса Возницкого.

Напомним, мы ранее писали, что Во Львове на Лычакове обустроят военный Мемориал, посвященный памяти украинских Героев.