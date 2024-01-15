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У Львові презентували відреставровану статую Скорботного Христа

15 січня 2024 21:14
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові презентували відреставровану фігуру Скорботного Христа
Відреставрована статуя Скорботного Христа. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 15 січня, у львівському Музеї Пінзеля, на українсько-польській виставці "Те, чого не видно", презентували відреставровану фігуру Скорботного Христа. Скульптуру реставрували у Варшаві коштом польських партнерів.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE

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Скульптуру Христа реставрували в Польщі

Скульптуру почали реставрувати у 2021 році. Під час повномасштабної війни Скорботного Христа перевезли у Польщу, де над реставрацією працювали 20 спеціалістів. Сьогодні фігуру привезли до Львова, де  її можуть оглянути охочі. Директор Галереї Мистецтв Тарас Возняк розповів Новини.LIVE, що у майбутньому планують розпочати роботи з реставрації та консервації самої каплиці Боїмів.

Фігура Скорботного Христа. Фото: Новини.LIVE

"Це є лише один з елементів реставрації Каплиці Боїмів. Ми з нашими партнерами з Польщі вже кілька років готуємося до великої справжньої консервації Каплиці", — зазначає Тарас Возняк.

Скульптура Скорботного Христа. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про Каплицю Боїмів

Каплиця Боїмів розташована між вул. Галицькою та Катедрою. Вона єдина, що збереглася з шести каплиць на давньому кладовищі, що існувало при катедрі до кінця ХVIII ст. Зводили її, як родинну усипальницю на замовлення львівського купця Георгія (Дердя) Боїма.

Побудована каплиця в 1609-1611 рр. Припускають, що її будівничим був архітектор з Вроцлава Андрій БемерУ 1611-1615 рр. каплицю оздобили в стилі ренесансу та маньєризму Йоган Пфіштер та Ганс Шольц.

Каплиця Боїмів у Львові. Фото: ukrainaincognita

У ХІХ та першій половині ХХ ст. каплиця використовувалася для поховальних обрядів. Після війни була закрита, а з 1969 року і дотепер каплиця Боїмів — філія Львівської національної галереї мистецтві імені Бориса Возницького.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові на Личакові  облаштують військовий Меморіал, який буде присвячений памʼяті українських Героїв. 

війна
українці
Львів
мистецтво
музеї
фігура
Варшава

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