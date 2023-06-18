Во Львове продали один из самых старых кинотеатров: сколько заплатили за здание

Бывший кинотеатр во Львове. Фото: google.com

Во Львове было продано здание бывшего кинотеатра на ул. Богдана Хмельницкого, 11. Его оценили в 25 млн грн.

Об этом сообщает Zaxid.Net.

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Продажа бывшего кинотеатра во Львове

Здание продало управление коммунальной собственности Львовского горсовета. Его приобрело ЧП "Бутси Бест Прайс". По условиям аукциона, оно должно обустроить в бывшем кинотеатре заведение культурного или просветительского направления.

Проданное здание имеет четыре этажа и площадь 550,2 кв.м. Бывший кинотеатр работал с 1913 года. В 2007 году Львовский городской совет решил ликвидировать его. На протяжении многих лет здание пустовало.

Здание бывшего кинотеатра. Фото: Zaxid.Net

Здание бывшего кинотеатра. Фото: Zaxid.Net

Здание бывшего кинотеатра. Фото: Zaxid.Net

Что предшествовало

В 2019 году здание хотели восстановить в пределах инвестиционного проекта. Однако тогда не удалось найти инвестора. В конце мая этого года здание было выставлено на продажу. Стартовая цена была 20 млн грн. Аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. Горсовет решил снизить цену до 10 млн грн.

16 июня был проведен второй аукцион, участие в котором приняли две компании:

ООО Строительная компания "Алтум"

ЧП "Бутси Бест Прайс".

ЧП "Бутси Бест Прайс" приобрело здание за 25 млн грн.

"По условиям аукциона, новый владелец должен обустроить здесь заведение культурного или просветительского направления, не более 150 кв.м помещения можно использовать под заведение питания", — говорится в сообщении.

Напомним, во Львове на улице Миколайчука построят социальное жилье для раненых внутренне перемещенных лиц: построят восемь домов для 700 человек, которые проходят реабилитацию в центре "Незламні". На строительство жилья Европейская комиссия выделила 19,5 млн евро грантовых средств.