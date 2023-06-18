У Львові продали один із найстаріших кінотеатрів: скільки заплатили за будівлю

Колишній кінотеатр у Львові. Фото: google.com

У Львові продали будівлю колишнього кінотеатру на вул. Богдана Хмельницького, 11. Його оцінили у 25 млн грн.

Про це повідомляє Zaxid.Net.

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Будівлю продало управління комунальної власності Львівської міськради. Її придбало ПП "Бутси Бест Прайс". За умовами аукціону, воно повинно облаштувати у колишньому кінотеатрі заклад культурного або просвітницького спрямування.

Продана будівля має чотири поверхи та площу 550,2 кв.м. Колишній кінотеатр працював з 1913 року. У 2007 році Львівська міська рада вирішила ліквідувати його. Впродовж багатьох років будівля була порожньою.

Будівля колишнього кінотеатру. Фото: Zaxid.Net

Будівля колишнього кінотеатру. Фото: Zaxid.Net

Будівля колишнього кінотеатру. Фото: Zaxid.Net

Що передувало

У 2019 році будівлю хотіли відновити в межах інвестиційного проєкту. Однак тоді не вдалося знайти інвестора. Наприкінці травня цього року будівлю виставили на продаж. Стартова ціна була 20 млн грн. Аукціон не відбувся через відсутність учасників. Міськрада вирішила знизити ціну до 10 млн грн.

16 червня був проведений другий аукціон, участь у якому взяли дві компанії:

ТзОВ Будівельна компанія "Алтум"

ПП "Бутси Бест Прайс".

ПП "Бутси Бест Прайс" придбало будівлю за 25 млн грн.

"За умовами аукціону, новий власник має облаштувати тут заклад культурного або просвітницького спрямування, не більше 150 кв.м приміщення можна використовувати під заклад харчування", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові на вулиці Миколайчука збудують соціальне житло для поранених внутрішньо переміщених осіб: зведуть вісім будинків для 700 осіб, які проходять реабілітацію в центрі "Незламні". На спорудження житла Європейська комісія виділила 19,5 млн євро грантових коштів.