Фестиваль "Спалах різдвяної звізди" вернулся во Львов — фото

Во Львове провели фестиваль "Спалах різдвяної звізди" — фото
В Львове сегодня провели традиционный фестиваль "Спалах різдвяної звізди". Это мероприятие состоялось накануне Нового года. Фестиваль провели впервые с начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в понедельник, 30 декабря.
Рождественский фестиваль во Львове
Частью фестиваля является яркая "Хода звездочетов" по центральной части Львова. В этом году традиционно звездочеты начали шествие от Доминиканского собора. Далее маршрут несколько изменили — с площади Рынок шествие переместилось к площади Ангелов. Там у дидуха участники спели колядки и отправились к площади перед памятником Тарасу Шевченко. К участию в мероприятии присоединились десятки людей.
Напомним, во Львове для более 300 бездомных и нуждающихся приготовили праздничные рождественские обеды. Они смогли почувствовать праздничную атмосферу, поесть традиционных рождественских блюд и поколядовать.
В Львове на Рождество состоялись торжественные мероприятия по случаю праздника. В Гарнизонном храме звучала музыка и колядки.
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