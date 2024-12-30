Фестиваль "Спалах різдвяної звізди" вернулся во Львов — фото

"Хода звездочетов" во время фестиваля во Львове. Фото: Новини.LIVE

В Львове сегодня провели традиционный фестиваль "Спалах різдвяної звізди". Это мероприятие состоялось накануне Нового года. Фестиваль провели впервые с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в понедельник, 30 декабря.

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Частью фестиваля является яркая "Хода звездочетов" по центральной части Львова. В этом году традиционно звездочеты начали шествие от Доминиканского собора. Далее маршрут несколько изменили — с площади Рынок шествие переместилось к площади Ангелов. Там у дидуха участники спели колядки и отправились к площади перед памятником Тарасу Шевченко. К участию в мероприятии присоединились десятки людей.

Участники фестиваля "Спалах різдвяної звізди". Фото: Новини.LIVE

Молодежь, присоединившаяся к фестивалю. Фото: Новини.LIVE

Праздничная звезда, которую держит один из участников фестиваля. Фото: Новини.LIVE

Девочка держит в руках рождественские звезды. Фото: Новини.LIVE

Рождественская звезда. Фото: Новини.LIVE

Львовянки, принявшие участие в фестивале. Фото: Новини.LIVE

Рождественские звезды, которые принесли участники фестиваля. Фото: Новини.LIVE

Взрослые и дети, которые присоединились к фестивалю во Львове. Фото: Новини.LIVE

Участники фестиваля поют колядки. Фото: Новини.LIVE

Музыканты играют мелодию колядок. Фото: Новини.LIVE

Участники фестиваля "Спалах різдвяної звізди" держат в руках звезды. Фото: Новини.LIVE

Участники фестиваля возле Львовского оперного театра. Фото: Новини.LIVE

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