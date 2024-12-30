Фестиваль "Спалах різдвяної звізди" повернувся у Львів — фото

У Львові провели фестиваль "Спалах різдвяної звізди" — фото
У Львові сьогодні провели традиційний фестиваль "Спалах різдвяної звізди". Цей захід відбувся напередодні Нового року. Фестиваль провели вперше від початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у понеділок, 30 грудня.
Різдвяний фестиваль у Львові
Частиною фестивалю є яскрава "Хода звіздарів" центральною частиною Львова. Цьогоріч традиційно звіздарі розпочали ходу від Домініканського собору. Далі маршрут дещо змінили — з площі Ринок хода перемістилась до площі Ангелів. Там біля дідуха учасники заспівали колядки та вирушили до площі перед пам'ятником Тарасові Шевченку. До участі у заході долучились десятки людей.
Нагадаємо, у Львові для понад 300 безпритульних та нужденних приготували святкові різдвяні обіди. Вони змогли відчути святкову атмосферу, поїсти традиційних різдвяних страв та поколядувати.
У Львові на Різдво відбулись урочисті заходи з нагоди свята. У Гарнізонному храмі лунала музика та колядки.
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