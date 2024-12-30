Фестиваль "Спалах різдвяної звізди" повернувся у Львів — фото

"Хода звіздарів" під час фестивалю у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові сьогодні провели традиційний фестиваль "Спалах різдвяної звізди". Цей захід відбувся напередодні Нового року. Фестиваль провели вперше від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у понеділок, 30 грудня.

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Частиною фестивалю є яскрава "Хода звіздарів" центральною частиною Львова. Цьогоріч традиційно звіздарі розпочали ходу від Домініканського собору. Далі маршрут дещо змінили — з площі Ринок хода перемістилась до площі Ангелів. Там біля дідуха учасники заспівали колядки та вирушили до площі перед пам'ятником Тарасові Шевченку. До участі у заході долучились десятки людей.

Учасники фестивалю "Спалах різдвяної звізди". Фото: Новини.LIVE

Молодь, що долучилась до фестивалю. Фото: Новини.LIVE

Святкова зірка, яку тримає один з учасників фестивалю. Фото: Новини.LIVE

Дівчинка тримає в руках різдвяні зірки. Фото: Новини.LIVE

Різдвяна зірка. Фото: Новини.LIVE

Львів'янки, які взяли участь у фестивалі. Фото: Новини.LIVE

Різдвяні зірки, які принесли учасники фестивалю. Фото: Новини.LIVE

Дорослі та дітки, які долучились до фестивалю у Львові. Фото: Новини.LIVE

Учасники фестивалю співаються колядки. Фото: Новини.LIVE

Музиканти грають мелодію колядок. Фото: Новини.LIVE

Учасники фестивалю "Спалах різдвяної звізди" тримають в руках зірки. Фото: Новини.LIVE

Учасники фестивалю біля Львівського оперного театру. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Львові для понад 300 безпритульних та нужденних приготували святкові різдвяні обіди. Вони змогли відчути святкову атмосферу, поїсти традиційних різдвяних страв та поколядувати.

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