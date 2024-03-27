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Во Львове внезапно умер бывший нардеп

27 марта 2024 11:27
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Во Львове внезапно умер бывший нардеп
Во Львове скончался экс-нардеп Андрей Антонищак. Фото: antikor.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В среду, 27 марта, внезапно ушел из жизни политик Андрей Антонищак. Он был экс-нардепом от Блока Петра Порошенко и общественным деятелем.

О смерти Антонищака сообщила нардеп София Федина.

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Скриншот публикации Софии Фединой

"День начался тяжело: отошел в вечность Андрей Антонищак, майдановец, народный депутат VIII созыва, боец батальона Кульчицкого, полковник Нацгвардии, настоящий лемко... Вечная память, и пусть душа упокоится с миром..." — говорится в ее сообщении.

Причина смерти нардепа пока неизвестна.

Кем был Андрей Антонищак

Андрей Антонищак основал общественную организацию "Я львовянин", защищавшую интересы малого бизнеса и владельцев МАФов, был участником партии Общественное движение "Народный контроль", а с 2014 года  нардепом Верховной Рады от Блока Петра Порошенко.

Также Антонищак был соучредителем общественной организации "Украинский союз участников АТО". Участники этого союза устраивали пикеты против мэра Львова Андрея Садового.

Напомним, во Львове скончался 98-летний академик Национальной академии наук Игорь Юхновский. Прощание с ученым состоится 28 марта. Его похоронят на Лычаковском кладбище.

смерть
Львов
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