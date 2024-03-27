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У Львові раптово помер колишній нардеп

27 березня 2024 11:27
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Львові раптово помер колишній нардеп
У Львові помер екснардеп Андрій Антонищак. Фото: antikor.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У середу, 27 березня, раптово пішов із життя політик Андрій Антонищак. Він був екснардепом від Блоку Петра Порошенка та громадським діячем.

Про смерть Антонищака повідомила нардепка Софія Федина.

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Скриншот публікації Софії Фединої

"День розпочався важко: відійшов у вічність Андрій Антонищак, майданівець, народний депутат VIII скликання, боєць батальйону Кульчицького, полковник Нацгвардії, справжній лемко... Вічная пам'ять, і нехай душа упокоїться з миром..." — йдеться в її повідомленні.

Причина смерті нардепа наразі невідома.

Ким був Андрій Антонищак

Андрій Антонищак заснував громадську організацію "Я — львів'янин", яка захищала інтереси малого бізнесу та власників МАФів, був учасником партії Громадський рух "Народний контроль", а з 2014 — нардепом Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка.

Також Антонищак був співзасновником громадської організації "Українська спілка учасників АТО". Учасники цієї спілки влаштовували пікети проти мера Львова Андрія Садового.

Нагадаємо, у Львові помер 98-річний академік Національної академії наук Ігор Юхновський. Прощання зі вченим відбудеться 28 березня. Його поховають на Личаківському цвинтарі.

смерть
Львів
нардепи
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