У Львові раптово помер колишній нардеп

У Львові помер екснардеп Андрій Антонищак. Фото: antikor.com.ua

У середу, 27 березня, раптово пішов із життя політик Андрій Антонищак. Він був екснардепом від Блоку Петра Порошенка та громадським діячем.

Про смерть Антонищака повідомила нардепка Софія Федина.

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Скриншот публікації Софії Фединої

"День розпочався важко: відійшов у вічність Андрій Антонищак, майданівець, народний депутат VIII скликання, боєць батальйону Кульчицького, полковник Нацгвардії, справжній лемко... Вічная пам'ять, і нехай душа упокоїться з миром..." — йдеться в її повідомленні.

Причина смерті нардепа наразі невідома.

Ким був Андрій Антонищак

Андрій Антонищак заснував громадську організацію "Я — львів'янин", яка захищала інтереси малого бізнесу та власників МАФів, був учасником партії Громадський рух "Народний контроль", а з 2014 — нардепом Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка.

Також Антонищак був співзасновником громадської організації "Українська спілка учасників АТО". Учасники цієї спілки влаштовували пікети проти мера Львова Андрія Садового.

Нагадаємо, у Львові помер 98-річний академік Національної академії наук Ігор Юхновський. Прощання зі вченим відбудеться 28 березня. Його поховають на Личаківському цвинтарі.