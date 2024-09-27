Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове началась десятая IT Arena — что известно о конференции arrow

Во Львове началась десятая IT Arena — что известно о конференции

27 сентября 2024 15:00
Аркадий Пастула - Редактор
Открытие десятой IT Arena во Львове — расписание мероприятий
IT Arena 2024 во Львове. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

Во Львове в пятницу, 27 сентября, началась уже десятая IT Arena. В этом году конференция посвящена новому этапу развития технологий.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

IT Arena во Львове

Конференция продлится с 27 по 29 сентября.

Первый день IT Arena стартует с церемонии открытия, выступления киноут-спикера и двух нетворкинг-мероприятий — Tech Lounge и Networking Party, где участники смогут пообщаться с ведущими экспертами технологической индустрии.

Во второй день конференции спикеры сосредоточатся на ключевых темах, трендах и актуальных практиках, а также поделятся своим видением развития технологий с разных перспектив. День объединит более 100 спикеров, которые поделятся инсайтами в четырех основных направлениях:

  • Бизнес;
  • технологии;
  • продукты;
  • стартапы.

Вечером состоится финал конкурса стартапов, награждение победителей и афтерпати.

В последний день конференции IT Arena переместится в 15 локаций в историческом центре Львова, где участники смогут посетить достопримечательности города и выбрать из 50 митапов на темы бизнеса, технологий, стартапов и разработки продуктов. Они будут проходить в известных кафе, ресторанах и пабах Львова, а из-за ограниченного количества мест предварительная регистрация обязательна.

Что известно об IT Arena

IT Arena — это ежегодная технологическая конференция, которая собирает более 5 000 предпринимателей, инноваторов и мыслителей во Львове на три дня дискуссий, бизнес-нетворкинга и вдохновения.

Первая IT Arena состоялась более десяти лет назад и с тех пор стала определяющим мероприятием для развития ІТ-отрасли в Украине. В 2024 году стартует новое десятилетие конференции. 

Напомним, во Львове второй раз перенесли суд по избранию меры пресечения псевдоактивисту Остапу Стахиву. Причиной стало отсутствие подозреваемого на заседании.

Также инвестициям во Львове будут способствовать более десяти компаний из Дании. Львовский городской совет подписал меморандум с бизнес-ассоциацией Дании о сотрудничестве по привлечению инвесторов.

Львов Украина технологии IT мероприятия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:02 Повестки по почте — кому ТЦК их не будет посылать

15:00 Во Львове началась десятая IT Arena — что известно о конференции

14:56 Соловий судили за ругань на концерте в Черноморске — как накажут певицу

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

14:47 В Минобороны анонсировали появление трех видов отсрочек в Резерв+

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

14:39 Кабмин изменил порядок получения статуса критического предприятия и бронирования

14:26 Автомобили смяло — в Киеве случилось страшное ДТП (фото)

14:26 Скандал в Одессе — полицейская обругала тех, кто делает замечания из-за языка

14:25 Ребров вычеркнул двух звезд из заявки сборной Украины — о ком речь

14:22 Беженцев в Канаде ждут трудности — какие действуют условия и размер помощи

15:02 Повестки по почте — кому ТЦК их не будет посылать

15:00 Во Львове началась десятая IT Arena — что известно о конференции

14:56 Соловий судили за ругань на концерте в Черноморске — как накажут певицу

14:47 В Минобороны анонсировали появление трех видов отсрочек в Резерв+

14:39 Кабмин изменил порядок получения статуса критического предприятия и бронирования

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

14:26 Автомобили смяло — в Киеве случилось страшное ДТП (фото)

14:26 Скандал в Одессе — полицейская обругала тех, кто делает замечания из-за языка

14:25 Ребров вычеркнул двух звезд из заявки сборной Украины — о ком речь

14:22 Беженцев в Канаде ждут трудности — какие действуют условия и размер помощи

14:04 Переход Украины на зимнее время — когда в последний раз переведут часы

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Text

20:26 Нардеп сделал новое заявление о выборах в Украине — когда следует ожидать

Text

18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

Text

17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации