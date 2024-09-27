Открытие десятой IT Arena во Львове — расписание мероприятий

IT Arena 2024 во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в пятницу, 27 сентября, началась уже десятая IT Arena. В этом году конференция посвящена новому этапу развития технологий.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Конференция продлится с 27 по 29 сентября.

Первый день IT Arena стартует с церемонии открытия, выступления киноут-спикера и двух нетворкинг-мероприятий — Tech Lounge и Networking Party, где участники смогут пообщаться с ведущими экспертами технологической индустрии.

Во второй день конференции спикеры сосредоточатся на ключевых темах, трендах и актуальных практиках, а также поделятся своим видением развития технологий с разных перспектив. День объединит более 100 спикеров, которые поделятся инсайтами в четырех основных направлениях:

Бизнес;

технологии;

продукты;

стартапы.

Вечером состоится финал конкурса стартапов, награждение победителей и афтерпати.

В последний день конференции IT Arena переместится в 15 локаций в историческом центре Львова, где участники смогут посетить достопримечательности города и выбрать из 50 митапов на темы бизнеса, технологий, стартапов и разработки продуктов. Они будут проходить в известных кафе, ресторанах и пабах Львова, а из-за ограниченного количества мест предварительная регистрация обязательна.

Что известно об IT Arena

IT Arena — это ежегодная технологическая конференция, которая собирает более 5 000 предпринимателей, инноваторов и мыслителей во Львове на три дня дискуссий, бизнес-нетворкинга и вдохновения.

Первая IT Arena состоялась более десяти лет назад и с тех пор стала определяющим мероприятием для развития ІТ-отрасли в Украине. В 2024 году стартует новое десятилетие конференции.

Напомним, во Львове второй раз перенесли суд по избранию меры пресечения псевдоактивисту Остапу Стахиву. Причиной стало отсутствие подозреваемого на заседании.

Также инвестициям во Львове будут способствовать более десяти компаний из Дании. Львовский городской совет подписал меморандум с бизнес-ассоциацией Дании о сотрудничестве по привлечению инвесторов.