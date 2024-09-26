Львів підписав меморандум із Данією про залучення інвесторів

Підписання меморандуму з данською бізнес-асоціацією у Львові. Фото: ЛМР

Інвестиціям у Львові сприятимуть понад десять компаній з Данії. Сьогодні Львівська міська рада підписала меморандум з бізнес-асоціацією Данії про співпрацю у залученні інвесторів.

Про це повідомила пресслужба Львівської міськради у четвер, 26 вересня.

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У Львівській міській раді 26 вересня відбулася зустріч з представниками понад десяти данських компаній та були досягнуті домовленості про сприяння інвестиціям.

"Маємо добру співпрацю з данським містом Орхус, який є побратимом Львова та багато контактів з компаніями Данії. Ми вдячні вам за підтримку Львова та України у цей час непростих випробувань", — зазначив Андрій Садовий.

Також було підписано меморандум, в рамках якого домовилися залучати іноземні інвестиції до Львівської громади та розглядати пропозиції іноземних інвесторів для покращення інвестиційного клімату.

Данська бізнес-асоціація — цілі

Данська бізнес-асоціація покликана підтримувати данських інвесторів на території України, інтегрувати їх в екосистеми українського бізнесу та проводити зустрічі із локальними та національними представниками влади задля підтримки інвестиційного клімату в Україні.

Членами асоціації є бізнес-структури, засновані на території України, що мають частку данських інвестицій; а також United Textile Group, UPG Service Management, Raitex LTD, United Fashions Ukraine, Service Ukraine, UA Wood, Trio Line Holding Aps, Scan-Shipping, NEFCO, NG Metal Ukraine та інші.

Партнери асоціації, що працюють у Львові та Львівській області:

AgroLviv — це данський проєкт технічної допомоги, спрямований на розвиток ланцюгів вартості у напрямку виробництва та дистрибуції молочної продукції, фруктів та овочів у Львівській області.

ALP Business Lviv — консалтингова компанія, що спеціалізується на підтримці іноземних інвесторів та здійснює її у напрямку юридичного, фінансового та інформаційного консультування.

Danish Textiles SC — виробник текстилю з Сокалю, що спеціалізується на виготовленні постільної білизни: компанія контролює всі стадії виробництва від ниткування до фарбування та пошиття готових виробів.

FS-Lviv — компанія, що спеціалізується на виробництві обладнання для шиття.

HRT Textile — дочірня текстильна компанія, що таргетується на європейський та скандинавський ринок, локалізується у Львові та має понад 200 працівників.

JOHA Ukraine — данська дочірня текстильна компанія у Новояворівську.

LvivTex — текстильна компанія, виробництво одягу; розташована у Львові.

Progeny Solar — зелена енергетика Львівській області.

Нагадаємо, у Львові призупинено будівництво сміттєпереробного заводу. Міський голова Андрій Садовий повинен забезпечити повний контроль над організаційними та технічними аспектами, щоб завод був запущений у лютому 2025 року.

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