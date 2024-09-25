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Депутати закликали Садового контролювати запуск сміттєпереробного заводу

25 вересня 2024 14:09
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
У Львові зупинили будівництво сміттєпереробного заводу — Садовий під тиском
Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові. Фото: Суспільне Львів
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові призупинено. Міський голова Андрій Садовий повинен забезпечити повний контроль над організаційними та технічними аспектами, щоб завод був запущений у лютому 2025 року.

Про це повідомив голова фракції "Голос" у Львівській міськраді Віталій Троць, пише Еспресо.

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Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові зупинено

У Львові зупинили будівництво сміттєпереробного заводу через те, що польська компанія "Control Process SA", яка займається будівництвом, порушила умови договору. 

"Компанія не продовжила банківську гарантію в сумі 3,6 млн євро, що необхідно для виконання контракту", — повідомили представники ЛКП "Зелене місто", яке відповідає за будівництво сміттєпереробного заводу.

Зауважимо, що на сесії 12 вересня депутати Львівської міської ради погодили отримання нового кредиту для міста розміром у 840 млн грн, з яких 716 млн грн має піти на добудову сміттєпереробного заводу. 

"На останньому сесійному засіданні нас запевняли, що все під контролем й взяття кредиту точно дасть змогу відкрити його у лютому 2025 року. Зараз ми маємо інші меседжі — будівництво заводу зупинено", — сказав депутат міської ради Троць.

Він заявив, що контракт з підрядником і всі тендерні процедури — це пряма відповідальність міського голови.

"Місто взяло на себе дуже багато фінансових зобов'язань, тому основне завдання міського голови зараз – забезпечити вчасне відкриття і запуск заводу. Будь-які організаційні та технічні речі з підрядником, по суті, залежать від міського голови. Сподіваємося, що він ці питання проконтролює належним чином", — наголосив Троць.

Депутати сподіваються, що мер особисто простежить за дотриманням графіку будівництва та гарантіями виконання зобов'язань підрядником. Тимчасова контрольна комісія міської ради доручила першому заступнику мера підготувати план виходу з кризи.

"Депутатський корпус протягом останніх засідань сесій Львівської міської ради мав чимало дискусій навколо будівництва сміттєпереробного заводу. В нас були питання як до процесу менеджерської організації будівництва заводу, так і самого до контракту. Ми, як депутати, хотіли, щоб цей процес був прозорим і вже не було жодних затримок", — підкреслив Троць.

Крім цього, представники міськради мають поінформувати, яким чином розірвання контракту вплине на вартість робіт та як можуть змінитися часові рамки реалізації проєкту.

Нагадаємо, 24 вересня у Львові попрощалися з трьома Героями. Львів'яни віддали шану трьом воїнам — Дмитру Грицаю, Андрію Витязю та Андрію Вовку, які загинули, захищаючи Батьківщину від ворога. 

Раніше ми писали, що 23 вересня, в день народження видатної співачки Соломії Крушельницької, у Львові відбулося відкриття незвичайної виставки "Ґранд-тур. Соломія Крушельницька". 

Львів завод сміття будівництво Андрій Садовий

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