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Депутаты призвали Садового контролировать запуск мусороперерабатывающего завода

25 сентября 2024 14:09
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Во Львове остановили строительство мусороперерабатывающего завода — Садовый под давлением
Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове. Фото: Общественное Львов
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове приостановлено. Мэр Андрей Садовый должен обеспечить полный контроль над организационными и техническими аспектами, чтобы завод был запущен в феврале 2025 года.

Об этом сообщил глава фракции "Голос" во Львовском горсовете Виталий Троц, пишет Эспрессо.

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Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове остановлено

Во Львове остановили строительство мусороперерабатывающего завода из-за того, что польская компания "Control Process SA", которая занимается строительством, нарушила условия договора. 

"Компания не продлила банковскую гарантию в сумме 3,6 млн евро, что необходимо для выполнения контракта", — сообщили представители ЛКП "Зеленый город", которое отвечает за строительство мусороперерабатывающего завода.

Заметим, что на сессии 12 сентября депутаты Львовского городского совета согласовали получение нового кредита для города размером в 840 млн грн, из которых 716 млн грн должно пойти на достройку мусороперерабатывающего завода. 

"На последнем сессионном заседании нас уверяли, что все под контролем и взятие кредита точно позволит открыть его в феврале 2025 года. Сейчас мы имеем другие месседжи - строительство завода остановлено", — сказал депутат городского совета Троць.

Он заявил, что контракт с подрядчиком и все тендерные процедуры — это прямая ответственность городского головы.

"Город взял на себя очень много финансовых обязательств, поэтому основная задача городского головы сейчас - обеспечить своевременное открытие и запуск завода. Любые организационные и технические вещи с подрядчиком, по сути, зависят от городского головы. Надеемся, что он эти вопросы проконтролирует должным образом", — подчеркнул Троць.

Депутаты надеются, что мэр лично проследит за соблюдением графика строительства и гарантиями выполнения обязательств подрядчиком. Временная контрольная комиссия городского совета поручила первому заместителю мэра подготовить план выхода из кризиса.

"Депутатский корпус в течение последних заседаний сессий Львовского городского совета имел немало дискуссий вокруг строительства мусороперерабатывающего завода. У нас были вопросы как к процессу менеджерской организации строительства завода, так и самого контракта. Мы, как депутаты, хотели, чтобы этот процесс был прозрачным и уже не было никаких задержек", — подчеркнул Троць.

Кроме этого, представители горсовета должны проинформировать, каким образом расторжение контракта повлияет на стоимость работ и как могут измениться временные рамки реализации проекта.

Напомним, 24 сентября во Львове простились с тремя Героями. Львовяне отдали честь трем воинам — Дмитрию Грицаю, Андрею Витязю и Андрею Вовку, погибшим, защищая Родину от врага.

Ранее мы писали, что 23 сентября, в день рождения выдающейся певицы Саломеи Крушельницкой, во Львове состоялось открытие необычной выставки "Гранд-тур. Саломея Крушельницкая".

Львов завод мусор строительство Андрей Садовый

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