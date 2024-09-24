Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові. Фото: Суспільне Львів

У Львові зупинили будівництво сміттєпереробного заводу. Міська рада заявила, що польська підрядна компанія Control Process S. A. не дотримується важливих умов контракту.

Про це повідомив голова тимчасової контрольної комісії з питань діяльності ЛКП "Зелене місто" Назарій Бербека у вівторок, 24 вересня.

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Зупинення будівництва сміттєпереробного заводу

Бербек заявив, що угоду з польським підрядником можна вважати анульованою. Він підкреслив, що кошти за кредитом, який нещодавно був затверджений для будівництва заводу, не були використані, і витрати з міського бюджету не здійснювалися.

"Депутатський корпус зробив все можливе, щоб завод будувався. Але за рахунок не зовсім професійних менеджерських дій з попередніх періодів, складного неякісного контракту, про що ми також неодноразово говорили, ми опинилися в ситуації, що навіть при наявності всіх фінансових ресурсів, роботи на об’єкті зупинені. Хочу наголосити, що кошти по кредиту, який нещодавно був проголосований для будівництва заводу, не вибрані і видатки з міського бюджету не понесені", — заявив чиновник.

Водночас, як повідомляє видання Суспільне, очільник ЛКП "Зелене місто" Олександр Єгоров, запевнив, що роботи на об’єкті не зупинялися, незважаючи на поширені чутки. Він зазначив, що перемовини з усіма сторонами контракту тривають.

"Станом на сьогоднішній момент роботи ще не є призупинені, в нас такої інформації на сьогодні немає. Підрядник порушив одну із основних вимог і умов контракту, тобто це є ненадання банківської гарантії по виконанню робіт на 3,6 млн євро. Наразі в нас тривають консультації з усіма учасниками контракту стосовно виходу із цієї ситуації і прийняття кінцевого рішення", — заявив Єгоров.

Він також підкреслив важливість банківської гарантії як фінансового механізму, що забезпечує місто від можливих ризиків, пов’язаних з неналежним виконанням зобов’язань підрядником.

"Це, можна сказати, банківська страховка, яка у випадку невиконання підрядником своїх зобов'язань, а саме виконання робіт, дає можливість витребувати ці кошти у громаду міста. Ця гарантія є невід'ємною частиною договору і термін її покриття має бути датою завершення самого будівництва заводу плюс рік супроводу самого контракту. Це документ, який має безперервно діяти", — пояснив посадовець.

Мера Львова Андрій Садовий, повідомив деталі про поточний стан справ з будівництвом нового заводу.

"Я переконаний, що завод буде збудований, а ці нюанси, які виникають, ну це життя. 70% заводу є збудовано, обладнання вже також виготовлене, знаходиться в Туреччині, але є сама угода, в ній прописана безумовна гарантія. Ця гарантія, на превеликий жаль, не була подана, тому спільно з банком ми працюємо, щоби знайти розв'язання в межах чинного законодавства України", — прокоментував Садовий.

Раніше ми писали, що у Львові 21 вересня біля пам'ятника Тарасу Шевченку сотні людей зібралися на акцію Free Azov. Вони вимагали від влади докласти всіх зусиль, щоб звільнити захисників "Азовсталі", що перебувають у полоні.

Нагадаємо, у понеділок, 23 вересня, в день народження видатної співачки Соломії Крушельницької, у Львові відбулося відкриття незвичайної виставки "Ґранд-тур. Соломія Крушельницька".