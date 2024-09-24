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Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове остановили

24 сентября 2024 19:54
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Во Львове остановили строительство мусороперерабатывающего завода
Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове. Фото: Суспільне Львів
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Во Львове остановили строительство мусороперерабатывающего завода. Городской совет заявил, что польская подрядная компания Control Process SA не придерживается важных условий контракта.

Об этом сообщил глава временной контрольной комиссии по вопросам деятельности ЛКП "Зеленый город" Назарий Бербека во вторник, 24 сентября.

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Бербек заявил, что соглашение с польским подрядчиком можно считать аннулированным. Он подчеркнул, что средства по кредиту, недавно утвержденному для строительства завода, не были использованы, и расходы из городского бюджета не осуществлялись.

"Депутатский корпус сделал все возможное, чтобы завод строился. Но за счет не совсем профессиональных менеджерских действий предыдущих периодов, сложного некачественного контракта, о чем мы также неоднократно говорили, мы оказались в ситуации, что даже при наличии всех финансовых ресурсов, работы на объекте остановлены. Хочу подчеркнуть, что средства по кредиту, который недавно был проголосован для строительства завода, не выбраны и расходы из городского бюджета не понесены", — заявил чиновник.

В то же время, как сообщает издание Суспільне, глава ЛКП "Зеленый город" Александр Егоров, заверил, что работы на объекте не останавливались, несмотря на распространенные слухи. Он отметил, что переговоры со всеми сторонами контракта продолжаются.

"По состоянию на сегодняшний момент работы еще не приостановлены, у нас такой информации на сегодня нет. Подрядчик нарушил одно из основных требований и условий контракта, то есть это непредоставление банковской гарантии по выполнению работ на 3,6 млн евро. Сейчас у нас продолжаются консультации со всеми участниками контракта по выходу из этой ситуации и принятия окончательного решения", — заявил Егоров.

Он также подчеркнул важность банковской гарантии как финансового механизма, обеспечивающего город от возможных рисков, связанных с ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиком.

"Это, можно сказать, банковская страховка, которая в случае невыполнения подрядчиком своих обязательств, а именно выполнения работ, дает возможность истребовать эти средства у громады города. Эта гарантия является неотъемлемой частью договора, и срок ее покрытия должен быть датой завершения самого строительства завода плюс год сопровождения самого контракта. Это документ, который должен непрерывно действовать", — пояснил чиновник.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил детали о текущем положении дел со строительством нового завода.

"Я убежден, что завод будет построен, а эти нюансы, которые возникают, ну это жизнь. 70% завода построено, оборудование уже также изготовлено, находится в Турции, но есть само соглашение, в нем прописана безусловная гарантия. Эта гарантия, к сожалению, не была подана, поэтому совместно с банком мы работаем, чтобы найти решение в рамках действующего законодательства Украины", — прокомментировал Садовый.

Ранее мы писали, что во Львове 21 сентября у памятника Тарасу Шевченко сотни людей собрались на акцию Free Azov. Они требовали от властей приложить все усилия, чтобы освободить находящихся в плену защитников "Азовстали".

Напомним, в понедельник, 23 сентября, в день рождения выдающейся певицы Соломии Крушельницкой, во Львове состоялось открытие необычной выставки "Гранд-тур. Соломия Крушельницкая".

Львов завод мусор Украина Андрей Садовый

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