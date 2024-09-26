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Страна ЕС инвестирует во Львов — у Садового сказали, какой бизнес получит деньги

26 сентября 2024 20:25
Галина Шподарева - редактор
Львов подписал меморандум с Данией о привлечении инвесторов
Подписание меморандума с датской бизнес-ассоциацией во Львове. Фото: ЛГС
Галина Шподарева - редактор

Инвестициям во Львове будут способствовать более десяти компаний из Дании. Сегодня Львовский городской совет подписал меморандум с бизнес-ассоциацией Дании о сотрудничестве по привлечению инвесторов.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета в четверг, 26 сентября.

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Во Львовском городском совете 26 сентября состоялась встреча с представителями более десяти датских компаний и были достигнуты договоренности о содействии инвестициям.

"Имеем хорошее сотрудничество с датским городом Орхус, который является побратимом Львова и много контактов с компаниями Дании. Мы благодарны вам за поддержку Львова и Украины в это время непростых испытаний", — отметил Андрей Садовый.

Также был подписан меморандум, в рамках которого договорились привлекать иностранные инвестиции во Львовскую громаду и рассматривать предложения иностранных инвесторов для улучшения инвестиционного климата.  

Датская бизнес-ассоциация — цели

Датская бизнес-ассоциация призвана поддерживать датских инвесторов на территории Украины, интегрировать их в экосистемы украинского бизнеса и проводить встречи с локальными и национальными представителями власти для поддержки инвестиционного климата в Украине.

Членами ассоциации являются бизнес-структуры, основанные на территории Украины и имеющие долю датских инвестиций; а также United Textile Group, UPG Service Management, Raitex LTD, United Fashions Ukraine, Service Ukraine, UA Wood, Trio Line Holding Aps, Scan-Shipping, NEFCO, NG Metal Ukraine и другие.

Партнеры ассоциации, работающие во Львове и Львовской области:

  • AgroLviv — это датский проект технической помощи, направленный на развитие цепей стоимости в направлении производства и дистрибуции молочной продукции, фруктов и овощей во Львовской области.
  • ALP Business Lviv — консалтинговая компания, специализирующаяся на поддержке иностранных инвесторов и осуществляет ее в направлении юридического, финансового и информационного консультирования.
  • Danish Textiles SC — производитель текстиля из Сокаля, специализирующийся на изготовлении постельного белья: компания контролирует все стадии производства от изготовления нити до покраски и пошива готовых изделий.
  • FS-Lviv — компания, специализирующаяся на производстве оборудования для шитья.
  • HRT Textile — дочерняя текстильная компания, которая таргетируется на европейский и скандинавский рынок, локализуется во Львове и имеет более 200 работников.
  • JOHA Ukraine — датская дочерняя текстильная компания в Новояворовске.
  • LvivTex — текстильная компания, производство одежды; расположена во Львове.
  • Progeny Solar — зеленая энергетика Львовской области.

Напомним, во Львове приостановлено строительство мусороперерабатывающего завода. Мэр Андрей Садовый должен обеспечить полный контроль над организационными и техническими аспектами, чтобы завод был запущен в феврале 2025 года.

Ранее Новости.LIVE писали, что 23 сентября, в день рождения выдающейся певицы Саломеи Крушельницкой, во Львове состоялось открытие необычной выставки "Гранд-тур. Саломея Крушельницкая".

Львов Дания инвестиции Львовская область бизнес предприниматели

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