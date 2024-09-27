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У Львові розпочалася десята IT Arena — що відомо про конференцію

27 вересня 2024 15:00
Аркадій Пастула - Редактор
Відкриття десятої IT Arena у Львові — розклад заходів
IT Arena 2024 у Львові. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

У Львові у п'ятницю, 27 вересня, розпочалася вже десята IT Arena. Цього року конференція присвячена новому етапу розвитку технологій.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Конференція триватиме з 27 по 29 вересня.

Перший день IT Arena стартує з церемонії відкриття, виступу кіноут-спікера та двох нетворкінг-заходів — Tech Lounge та Networking Party, де учасники матимуть можливість поспілкуватися з провідними експертами технологічної індустрії.

У другий день конференції спікери зосередяться на ключових темах, трендах та актуальних практиках, а також поділяться своїм баченням розвитку технологій з різних перспектив. День об’єднає понад 100 спікерів, які поділяться інсайтами в чотирьох основних напрямках:

  • Бізнес;
  • технології;
  • продукти;
  • стартапи.

Ввечері відбудеться фінал конкурсу стартапів, нагородження переможців і афтерпаті.

В останній день конференції IT Arena переміститься до 15 локацій в історичному центрі Львова, де учасники зможуть відвідати визначні місця міста та обрати з 50 мітапів на теми бізнесу, технологій, стартапів та розробки продуктів. Вони проходитимуть у відомих кафе, ресторанах і пабах Львова, а через обмежену кількість місць попередня реєстрація є обов’язковою.

Що відомо про IT Arena

IT Arena — це щорічна технологічна конференція, що збирає понад 5 000 підприємців, інноваторів і мислителів у Львові на три дні дискусій, бізнес-нетворкінгу та натхнення.

Перша IT Arena відбулася понад десять років тому і з того часу стала визначальним заходом для розвитку ІТ-галузі в Україні. У 2024 році стартує нове десятиліття конференції. 

Нагадаємо, у Львові вдруге перенесли суд з обрання запобіжного заходу псевдоактивісту Остапу Стахіву. Причиною стала відсутність підозрюваного на засіданні. 

Також інвестиціям у Львові сприятимуть понад десять компаній з Данії. Львівська міська рада підписала меморандум з бізнес-асоціацією Данії про співпрацю у залученні інвесторів.

Львів Україна технології IT заходи

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