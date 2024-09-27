Відкриття десятої IT Arena у Львові — розклад заходів

У Львові розпочалася десята IT Arena — що відомо про конференцію
У Львові у п'ятницю, 27 вересня, розпочалася вже десята IT Arena. Цього року конференція присвячена новому етапу розвитку технологій.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
IT Arena у Львові
Конференція триватиме з 27 по 29 вересня.
Перший день IT Arena стартує з церемонії відкриття, виступу кіноут-спікера та двох нетворкінг-заходів — Tech Lounge та Networking Party, де учасники матимуть можливість поспілкуватися з провідними експертами технологічної індустрії.
У другий день конференції спікери зосередяться на ключових темах, трендах та актуальних практиках, а також поділяться своїм баченням розвитку технологій з різних перспектив. День об’єднає понад 100 спікерів, які поділяться інсайтами в чотирьох основних напрямках:
- Бізнес;
- технології;
- продукти;
- стартапи.
Ввечері відбудеться фінал конкурсу стартапів, нагородження переможців і афтерпаті.
В останній день конференції IT Arena переміститься до 15 локацій в історичному центрі Львова, де учасники зможуть відвідати визначні місця міста та обрати з 50 мітапів на теми бізнесу, технологій, стартапів та розробки продуктів. Вони проходитимуть у відомих кафе, ресторанах і пабах Львова, а через обмежену кількість місць попередня реєстрація є обов’язковою.
Що відомо про IT Arena
IT Arena — це щорічна технологічна конференція, що збирає понад 5 000 підприємців, інноваторів і мислителів у Львові на три дні дискусій, бізнес-нетворкінгу та натхнення.
Перша IT Arena відбулася понад десять років тому і з того часу стала визначальним заходом для розвитку ІТ-галузі в Україні. У 2024 році стартує нове десятиліття конференції.
Нагадаємо, у Львові вдруге перенесли суд з обрання запобіжного заходу псевдоактивісту Остапу Стахіву. Причиною стала відсутність підозрюваного на засіданні.
Також інвестиціям у Львові сприятимуть понад десять компаній з Данії. Львівська міська рада підписала меморандум з бізнес-асоціацією Данії про співпрацю у залученні інвесторів.
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