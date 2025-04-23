С Холма Славы во Львове перенесут советские захоронения

Холм Славы во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове проводят исследования и эксгумацию захоронений на "Холме Славы". Среди могил, которые перенесут на Голосковское кладбище — останки агента НКВД Николая Кузнецова и майора Степана Путина.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в среду, 23 апреля.

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Как известно, работы согласованы Минкультом, а заказчиком выступает ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище". В рамках исследований и эксгумации останки, в частности, агента НКВД Николая Кузнецова и майора Степана Путина, перезахоронят на Голосковском кладбище.

В то же время управляющий делами исполкома ЛГС Евгений Бойко рассказал, что на территории мемориала сейчас есть более 220 одиночных могил, четыре братских захоронения и известные захоронения НКВДистов.

Все останки перезахоронят с христианским уважением на Голосковском кладбище. Работы продлятся около двух месяцев. За это время демонтируют надгробия, эксгумируют тела и полностью перенесут элементы Холма.

Напомним, недавно во Львове нашли устаревший артиллерийский снаряд калибра 122 мм. Мэр города напомнил львовянам правила безопасности.

Также мы писали, что турист из Лондона побывал во Львове и описал свои впечатления.