З Пагорба Слави у Львові перенесуть радянські поховання

"Пагорб Слави" у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові проводять дослідження та ексгумацію поховань на "Пагорбі Слави". Серед могил, які перенесуть на Голосківське кладовище — останки агента НКВС Миколи Кузнєцова та майора Степана Путіна.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у середу, 23 квітня.

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Як відомо, роботи погоджені Мінкультом, а замовником виступає ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар". В межах досліджень та ексгумації рештки, зокрема, агента НКВС Миколи Кузнєцова та майора Степана Путіна, перепоховають на Голосківському кладовищі.

Водночас керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко розповів, що на території меморіалу наразі є понад 220 одиночних могил, чотири братські поховання та відомі поховання НКВДистів.

Усі останки перепоховають з християнською повагою на Голосківському цвинтарі. Роботи триватимуть близько двох місяців. За цей час демонтують надгробки, ексгумують тіла та повністю перенесуть елементи Пагорба.

Нагадаємо, нещодавно у Львові знайшли застарілий артилерійський снаряд калібру 122 мм. Мер міста нагадав львів'янам правила безпеки.

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