Во Львове расследуют эвтаназию двух собак в коммунальном приюте

Собаки Мавана и Хью. Фото: Юлии Радлинской

Накануне, во Львове в ЛКП "Лев", эвтаназировали двух здоровых собак. По этому факту полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщила зооохранница Юлия Радлинская на своей странице в Facebook .

Читайте также:

Подробности

Как говорится в сообщении зоозащитницы Юлии Рдлинской, еще 2 мая на территории ЛКП "Лев" эвтанировали двух собак — Мавана и Хью. Зооохотница утверждает, что собаки были здоровыми и накануне находились в вольерах. Позже, по ее словам, тела умерщвленных псов обнаружили работники.

"В субботу утром работники предприятия, заступившие на смену, не увидели собак в своих вольерах, сразу начали выяснять, где они, а впоследствии тела собак были найдены в морозильной камере. Эта ситуация шокировала всех! В телефонном разговоре Ярослав Муха (главный врач ЛКП Лев) ), уверял меня, что когда в пятницу он шел домой, собаки были в вольерах, и что он не знает где они!Когда поставила перед фактом, что мы нашли трупы собак, сказал, что и все вопросы исключительно к руководителю ЛКП. на звонки не отвечает!" , - говорится в сообщении зоозащитницы.

Скрин из сообщения в Facebook Юлии Радлинской

Зоозащитница говорит, что на предприятии работают камеры, на которых все зафиксировано. Поэтому требует немедленного обнародования.

Тела собак в холодильнике. Фото: Юлия Радлинская

Руководителя ЛКП "Лев" отстранили от работы

Сегодня первый заместитель городского головы Андрей Москаленко сообщил , что по этому делу начали служебное расследование, на время которого руководителя отстранили от должности.

"Завтра проведем встречу с организациями, которые работают в сфере помощи животным. Проинформируем о следующих шагах. Ни при каких условиях такие случаи не могут происходить. Как человек, имеющий дома собачка, считаю это неприемлемым", — написал он.

Сквозь сообщение с Facebook Андрея Москаленко

Открыли уголовное производство

Пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольстка сообщила Новости.LIVE, что следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УКУ и назначили ряд экспертиз.

В каких случаях необходима эвтаназия

Если диагностирована болезнь, доставляющая боль и страдание, которую нельзя вылечить и облегчить медикаментозным способом. К таким болезням относятся онкологические заболевания, ХПН, метастазы в важных органах и другие недуги. Тяжелые травмы, например, перелом позвоночника.

Причиной усыпления должны служить только те травмы, которые несовместимы с жизнью и причиняют страдания. Ведь даже став инвалидом, животное может продлевать счастливую жизнь рядом с любимым хозяином.

Если обнаружены множественные неизлечимые ожоги. Врожденные дефекты, не позволяющие полноценно жить и нормально развиваться.

Если животное не может полноценно жить и становится немощным, в результате старения. Часто очень старая кошка или собака теряет управление над телом: могут отказать ноги, пропасть обоняние или слух. Не все хозяева могут все время проводить рядом с любимцем, обеспечивая ему нормальную жизнь.

Инфекция, критическое истощение и потеря веса, не поддающихся лечению.

Наблюдается чрезмерная агрессия, не поддающаяся корректировке и контролю. Такое нередко случается с бойцовыми собаками, особенно если они остались без бывшего хозяина по каким-либо причинам. Такая собака несет угрозу людям, особенно детям. Виной такой агрессии питомца часто служат люди, но решить такую проблему во многих случаях становится невозможно.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине у хозяина конфискуют овчарку за нападение на соседку. кроме того, мужчина должен заплатить 3,4 тыс. грн штрафа за нападение на прохожую.

Также мы ранее писали, что в Одесской области зафиксировали массовую гибель пчел. В нескольких селах Белгород-Днестровского района пчеловоды зафиксировали массовую гибель пчел. Предварительно установлено, что причиной мора стало отравление насекомых.