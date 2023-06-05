У Львові розслідують евтаназію двох собак у комунальному притулку

Собаки Мавана і Хʼю. Фото: Юлії Радлінської

Напередодні, у Львові в ЛКП "Лев", евтаназували двох здорових собак. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомила зоозхисниця Юлія Радлінська на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Деталі

Як йдеться у повідмоленні зоозахисниці Юлії Рдлінської, ще 2 травня на території ЛКП "Лев" евтанували двох собак — Мавана і Хʼю. Зоохасиниця стверджує, що собаки були здоровими й напередодні перебували у вольєрах. Пізніше, з її слів, тіла умертвлених псів знайшли працівники.

"В суботу зранку працівники підприємства, які заступили на зміну, не побачили собак у своїх вольєрах, відразу почали виясняти де вони, а згодом тіла собак було знайдено в морозильній камері. Ця ситуація шоковала всіх! У телефонній розмові Ярослав Муха (головний лікар ЛКП Лев), запевняв мене, що коли у пятницю він йшов додому, собаки були у вольєрах, і що він не знає де вони! Коли поставила перед фактом, що ми знайшли трупи собак, сказав, що і всі питання виключно до керівника ЛКП. Олена Вікторівна на дзвінки не відповідає!", — йдеться у повідомленні зоозахисниці.

Скрін з допису у Facebook Юлії Радлінської

Зоозахисниця каже, на підприємстві працюють камери на яких все зафіксовано. Тому, вимагає негайного оприлюднення.

Тіла собак в холодильнику. Фото: Юлія Радлінська

Керівника ЛКП "Лев" відсторонили від роботи

Сьогодні перший заступник міського головм Андрій Москаленко повідомив, що щодо цієї справи почали службове розслідування, на час якого керівника відсторонили від посади.

"Завтра проведемо зустріч з організаціями, які працють у сфері допомоги тваринам. Поінформуємо щодо наступних кроків. За жодних умов такі випадки не можуть ставатись. Як людина, яка має вдома песика, вважаю це неприйнятним", — написав він.

Скріз допису з Facebook Андрія Москаленка

Відкрили кримінальне провадження

Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольстка повідомила Новини.LIVE, що слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ та призначили низку експертиз.

У яких випадках необхідна евтаназія

Якщо діагностовано хворобу, що доставляє біль і страждання, яку не можна вилікувати і полегшити медикаментозним способом. До таких хвороб відносяться онкологічні захворювання, хронічна ниркова недостатність, метастази в важливих органах та інші недуги. Важкі травми, наприклад, перелом хребта.

Причиною для усипляння, повинні служити тільки ті травми, які несумісні з життям і заподіюють страждання. Адже навіть ставши інвалідом, тварина може продовжувати щасливе життя поруч з коханою господарем.

Якщо виявлені множинні невиліковні опіки. Вроджені дефекти, які не дозволяють повноцінно жити і нормально розвиватися.

Якщо тварина не може повноцінно жити і стає немічним, в результаті старіння. Часто дуже стара кішка або собака втрачає управління над тілом: можуть відмовити ноги, прірва нюх або слух. Не всі господарі можуть весь час проводити поруч з улюбленцем, забезпечуючи йому нормальне життя.

Інфекція, критичне виснаження і втрата ваги, які не піддаються лікуванню.

Спостерігається надмірна агресія, що не піддається коригуванню і контролю. Таке нерідко трапляється з бійцівськими собаками, особливо якщо вони залишилися без колишнього господаря з яких-небудь причин. Така собака несе загрозу людям, особливо дітям. Виною такої агресії вихованця часто служать люди, але вирішити таку проблему в багатьох випадках стає неможливо.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині у господаря конфіскують вівчарку за напад на сусідку. крім того, чоловік має сплатити 3,4 тис. грн штрафу за напад на перехожу.

Також, ми раніше писали, що в Одеській області зафіксували масову загибель бджіл. У кількох селах Білгород-Дністровського району пасічники зафіксували масову загибель бджіл. Попередньо встановлено, що причиною мору стало отруєння комах.