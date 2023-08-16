Во Львове СБУ задержала женщину, поддерживавшую агрессию РФ

Руки женщины в наручниках. Фото: UGC

Сегодня, 16 августа, сотрудники Службы безопасности Украины задержали львовянку, которая публично поддерживала нарративы российской пропаганды и отрицала войну, развязанную РФ. Во время обысков в квартире женщины изъяли технику с поличным.

Об этом информирует пресс-служба Службы безопасности Украины.

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По данным следствия, львовянка с июня 2022 года через собственнійо аккаунт в запрещенной соцсети "ВКонтакте" распространяла сообщения, в которых публично оправдывала преступления оккупантов.

"В социальной сети приспешница врага "дружила" преимущественно с гражданами России, участниками вооруженной агрессии и сторонниками кремля. "Друзья" поддерживали и сочувствовали женщине, проживающей среди бандеровцев. Во время обысков по месту жительства злоумышленницы правоохранители обнаружили компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности", — говорится в сообщении.

Обыски в квартире женщины работниками СБУ. Фото: СБУ Львовщины

Львовянке предъявлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 — оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников;

ч. 1 ст. 161 — нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Напомним, мы ранее писали, что Служба безопасности Украины задержала 27-летнюю "тиктокершу", которая поддерживала российскую атаку по жилым домам во Львове. Ей объявили подозрение.