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СБУ затримала "тіктокершу", яка підтримувала атаку росіян на Львів

2 серпня 2023 17:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ затримала "тіктокершу", яка підтримувала атаку росіян на Львів
Затримана блогерка та співробітник СБУ. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України затримала 27-річну "тіктокершу", яка підтримувала російську атаку по житлових будинках у Львові. Їй оголосили підозру.

Про це повідомляє СБУ в Житомирській області.

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Блогерка заявляла, що мешканцям міста Львів "так і треба". Вона закликала продовжувати бомбити.

В СБУ розповіли, що жінці з Коростеня Житомирської області повідомили про підозру у публічних закликах до підтримки рішень та дій держави-агресорки, тобто у вчиненні кримінального проступку за ч.1 ст.111-1 ККУ.

"Тіктокерша" схвалювала нанесення російськими окупантами ракетних ударів по Львову. До атак на місто вона закликала під час онлайн-трансляції.

Жінка знала, що саме у цей час ворог завдає чергових ударів по Україні. До того ж була загроза ударних безпілотників. Під час спілкування в TikTok один з гостей зазначив, що прямо зараз росіяни б'ють по Львову.

"Так їм і треба — немає чого розслаблятися", — сказала блогерка.

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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські окупанти завдали удару "Калібрами" по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок загинули люди.

Також ми писали, що міський голова Львова Андрій Садовий назвав цей нічний удар найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста з початку повномасштабної війни.

Додамо, голова Офісу Президента Андрій Єрмак показав перші кадри після удару російської ракети по житловому будинку у Львові. На відео можна побачити, як надзвичайники рятують людей з-під завалів.

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