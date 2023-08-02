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СБУ задержала "тиктокершу", которая поддерживала атаку россиян на Львов

2 августа 2023 17:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ задержала "тиктокершу", которая поддерживала атаку россиян на Львов
Задержанная блогерша и сотрудник СБУ. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины задержала 27-летнюю "тиктокершу", которая поддерживала российскую атаку по жилым домам во Львове. Ей объявили подозрение.

Об этом сообщает СБУ в Житомирской области.

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Блогерша заявляла, что жителям города Львов "так и надо". Она призвала продолжать бомбить.

В СБУ рассказали, что женщине из Коростеня Житомирской области сообщили о подозрении в публичных призывах к поддержке решений и действиям государства-агрессора, то есть в совершении уголовного проступка по ч.1 ст.111-1 УКУ.

"Тиктокерша" одобряла нанесение российскими оккупантами ракетных ударов по Львову. К атакам на город она призывала во время онлайн-трансляции.

Женщина знала, что именно в это время враг наносит очередные удары по Украине. К тому же была угроза ударных беспилотников. Во время общения в TikTok один из гостей отметил, что прямо сейчас россияне бьют по Львову.

"Так им и надо — нечего расслабляться", — сказала блогерша.

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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли удар "Калибрамы" по Львову. В результате попадания в многоквартирный жилой дом погибли люди.

Также мы писали, что городской голова Львова Андрей Садовый назвал этот ночной удар самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабной войны.

Добавим, глава Офиса Президента Андрей Ермак показал первые кадры после удара российской ракеты по жилому дому во Львове. На видео можно увидеть, как чрезвычайники спасают людей из-под завалов.

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