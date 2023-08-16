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У Львові СБУ затримала жінку, яка підтримувала агресію РФ

16 серпня 2023 12:30
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові СБУ затримала жінку, яка підтримувала агресію РФ
Руки жінки в наручниках. Фото: UGC
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 16 серпня, працівники Служби безпеки України затримали львів'янку, яка публічно підтримувала наративи російської пропаганди та заперечувала війну, розв’язану РФ. Під час обшуків у квартирі жінки вилучили техніку із доказами протиправної діяльності.

Про це інформує пресслужба Служби безпеки України.

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За даними слідства, львів’янка з червня 2022 року через власний акаунт у забороненій соцмережі "Вконтакті" поширювала дописи, в яких публічно виправдовувала злочини окупантів.

"У соціальній мережі поплічниця ворога "дружила" переважно з громадянами рф, учасниками збройної агресії та прихильниками кремля. "Друзі" підтримували та співчували жінці, яка проживає поміж бандерівців. Під час обшуків за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності", — йдеться у повідомленні.

Затримання жінки працівниками СБУ. Фото: СБУ Львівщини
Обшуки в квартирі жінки працівниками СБУ. Фото: СБУ Львівщини 

Львів’янці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2  — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників.
  • ч. 1 ст. 161  — порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Служба безпеки України затримала 27-річну "тіктокершу", яка підтримувала російську атаку по житлових будинках у Львові. Їй оголосили підозру.

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