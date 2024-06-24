Львовская полиция подралась с мужчинами — что произошло

Во Львове произошла потасовка с участием полиции — правоохранители рассказали, что произошло
Во Львове на улице Ивана Мазепы произошла потасовка между двумя мужчинами. Прибывший на место вызова экипаж патрульной полиции также пострадал в ходе столкновения.
Детали конфликта рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львовской области в понедельник, 24 июня.
Во Львове произошла драка с участием полиции
По информации правоохранителей, на детской площадке среди толпы инспекторы заметили потасовку между двумя мужчинами. В ходе ее прекращения на патрульных было совершено нападение, в результате которого двое полицейских были избиты.
Оба нападавших были задержаны, и возбуждено уголовное дело по статье нападения на правоохранителя. Следствие продолжается.
Работа полиции — последние новости
Напомним, возле села Теляж Сокальской общины Львовской области полицейские задержали рыбака, незаконно ловившего раков в Западном Буге.
Также в Хмельницкой области на автомагистрали Житомир-Черновцы экипаж патрульной полиции оштрафовал водителя скорой помощи за превышение скорости, когда бригада экстренно доставляла в больницу больного ребенка.
В то же время в Черкасской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка, который заманил его в местный дом культуры.
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