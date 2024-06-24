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У Львові сталася бійка за участі поліції — правоохоронці розповіли, що сталося

24 червня 2024 16:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Львівська поліція побилася з чоловіками — що сталося
Авто патрульної поліції Львова. Ілюстративне фото: Варта 1
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Львові на вулиці Івана Мазепи сталася бійка між двома чоловіками. Екіпаж патрульної поліції, який прибув на місце виклику, також постраждав під час сутички.

Деталі конфлікту розповіли в пресслужбі патрульної поліції Львівської області у понеділок, 24 червня. 

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У Львові сталася бійка за участі поліції

За інформацією правоохоронців, на дитячому майданчику серед натовпу інспектори помітили бійку між двома чоловіками. В ході припинення на патрульних було здійснено напад, внаслідок якого двох поліцейських було побито.

Обох нападників було затримано та відкрито карну справу за статтею нападу на правоохоронця. Слідство триває.

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Скриншот допису патрульної поліції Львівщини

Робота поліції — останні новини

Нагадаємо, біля села Теляж Сокальської громади Львівській області поліцейські затримали рибалку, який незаконно ловив раків у Західному Бугу.

Також у Хмельницькій області на автомагістралі Житомир-Чернівці екіпаж патрульної поліції оштрафував водія швидкої допомоги за перевищення швидкості, коли бригада екстрено доправляла до лікарні хвору дитину. 

Водночас у Черкаській області правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві малолітньої дитини, який заманив її до місцевого будинку культури.

бійка
Львів
поліція
Україна
Кримінал
люди
арешт

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