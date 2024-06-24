Львівська поліція побилася з чоловіками — що сталося

У Львові сталася бійка за участі поліції — правоохоронці розповіли, що сталося
У Львові на вулиці Івана Мазепи сталася бійка між двома чоловіками. Екіпаж патрульної поліції, який прибув на місце виклику, також постраждав під час сутички.
Деталі конфлікту розповіли в пресслужбі патрульної поліції Львівської області у понеділок, 24 червня.
У Львові сталася бійка за участі поліції
За інформацією правоохоронців, на дитячому майданчику серед натовпу інспектори помітили бійку між двома чоловіками. В ході припинення на патрульних було здійснено напад, внаслідок якого двох поліцейських було побито.
Обох нападників було затримано та відкрито карну справу за статтею нападу на правоохоронця. Слідство триває.
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