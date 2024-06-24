Львівська поліція побилася з чоловіками — що сталося

Авто патрульної поліції Львова. Ілюстративне фото: Варта 1

У Львові на вулиці Івана Мазепи сталася бійка між двома чоловіками. Екіпаж патрульної поліції, який прибув на місце виклику, також постраждав під час сутички.

Деталі конфлікту розповіли в пресслужбі патрульної поліції Львівської області у понеділок, 24 червня.

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За інформацією правоохоронців, на дитячому майданчику серед натовпу інспектори помітили бійку між двома чоловіками. В ході припинення на патрульних було здійснено напад, внаслідок якого двох поліцейських було побито.

Обох нападників було затримано та відкрито карну справу за статтею нападу на правоохоронця. Слідство триває.

Скриншот допису патрульної поліції Львівщини

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