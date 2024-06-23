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Виловив раків на майже 100 тисяч — на Львівщині затримали рибалку-порушника

23 червня 2024 13:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ловив раків у Західному Бузі - на Львівщині затримали рибалку
Затримання рибалки. Фото: Львівський рибоохоронний патруль
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львівській області біля села Теляж Сокальської громади у суботу, 22 червня, затримали рибалку. Він незаконно ловив раків у річці Західний Буг.

Про це повідомив Львівський рибоохоронний патруль у Facebook.

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Вчора в обідній час рибоохоронний патруль спільно з поліцією викрив грубе порушення правил рибальства на річці Західний Буг поблизу села Теляж Сокальської громади. 

Так, громадянин здійснював вилов раків за допомогою заборонених знарядь лову — раколовок-пасток. Загалом він виловив 29 раків, що завдало шкоди рибному господарству України на 96 628 гривень.

незаконно ловив раки на річці Західний Буг
Затримання рибалки. Фото: Львівський рибоохоронний патруль

Працівники поліції склали протокол на рибалку та вилучили його знаряддя для лову, триває досудове розслідування. А раків повернули в їх природне середовине згідно із законом.

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Скриншот допису рибоохоронного патруля

Нагадаємо, на Львівщині житель села Монастирок незаконно збудував на річці Стир греблю та почистив ставок. За це чоловік отримав вирок суду — рік іспитового терміну.

Також ми писали, що жителю Одещини, який скерував воду з річки на свої угіддя, загрожує ув'язнення. Поліцейські затримали чоловіка за незаконне заволодіння водним фондом держави.

українці
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