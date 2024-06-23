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Выловил раков почти на 100 тысяч — на Львовщине задержали рыбака-нарушителя

23 июня 2024 13:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ловил раков в Западном Буге - на Львовщине задержали рыбалку
Задержание рыбака. Фото: Львовский рыбоохранный патруль
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львовской области возле села Теляж Сокальской громады в субботу, 22 июня, задержали рыбака. Он незаконно ловил раков в реке Западный Буг.

Об этом сообщил Львовский рыбоохранный патруль в Facebook.

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Вчера в обеденное время рыбоохранный патруль совместно с полицией выявил грубое нарушение правил рыболовства на реке Западный Буг вблизи села Теляж Сокальской громады.

Так, гражданин совершал отлов раков с помощью запрещенных орудий лова — раколовок-ловушек. В общей сложности он выловил 29 раков, что нанесло ущерб рыбному хозяйству Украины на 96 628 гривен.

незаконно ловил раки на реке Западный Буг
Задержание рыбака. Фото: Львовский рыбоохранный патруль

Сотрудники полиции составили протокол на рыбака и изъяли его орудие для ловли, продолжается досудебное расследование. А раков вернули в их природную среду по закону.

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Скриншот поста рыбоохранного патруля

Напомним, во Львовской области житель села Монастырок незаконно построил на реке Стырь плотину и почистил пруд. За это мужчина получил приговор суда — год испытательного срока.

Также мы писали, что жителю Одесчины, который направил воду из реки на свои угодья, грозит заключение. Полицейские задержали мужчину за незаконное завладение водным фондом государства.

украинцы
полиция
нарушения
рыба
река
водохранилище

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