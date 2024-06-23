Ловил раков в Западном Буге - на Львовщине задержали рыбалку

Задержание рыбака. Фото: Львовский рыбоохранный патруль

Во Львовской области возле села Теляж Сокальской громады в субботу, 22 июня, задержали рыбака. Он незаконно ловил раков в реке Западный Буг.

Об этом сообщил Львовский рыбоохранный патруль в Facebook.

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Вчера в обеденное время рыбоохранный патруль совместно с полицией выявил грубое нарушение правил рыболовства на реке Западный Буг вблизи села Теляж Сокальской громады.

Так, гражданин совершал отлов раков с помощью запрещенных орудий лова — раколовок-ловушек. В общей сложности он выловил 29 раков, что нанесло ущерб рыбному хозяйству Украины на 96 628 гривен.

Задержание рыбака. Фото: Львовский рыбоохранный патруль

Сотрудники полиции составили протокол на рыбака и изъяли его орудие для ловли, продолжается досудебное расследование. А раков вернули в их природную среду по закону.

Скриншот поста рыбоохранного патруля

Напомним, во Львовской области житель села Монастырок незаконно построил на реке Стырь плотину и почистил пруд. За это мужчина получил приговор суда — год испытательного срока.

Также мы писали, что жителю Одесчины, который направил воду из реки на свои угодья, грозит заключение. Полицейские задержали мужчину за незаконное завладение водным фондом государства.