Стрельба во Львове — что известно

Во Львове вечером 31 августа произошла стрельба. На место уже прибыли несколько карет "скорой" и правоохранители.

Об этом сообщают местные жители.

Во Львове произошла стрельба

Инцидент произошел около 21:00 на улице Владимира Великого. Как рассказывают свидетели, двое мужчин гнались за третьим, когда тот внезапно достал пистолет и произвел выстрел. После этого он подбежал к заведению McDonald's и выстрелил еще раз.

Злоумышленника быстро задержали, а на место происшествия прибыли полицейские и несколько карет "скорой помощи".

Сейчас ожидается официальный комментарий правоохранителей.

Место, где произошла стрельба во Львове. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Напомним, 30 августа во Львове был убит экс-глава Верховной Рады Андрей Парубий. Сейчас полиция ведет расследование гибели политика — правоохранители изучают его маршрут и как он провел дни накануне смерти.

Жители Львова рассказали Новини.LIVE свои предположения, почему могли убить Андрея Парубия.