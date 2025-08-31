Видео
Во Львове стрельба — что известно

Во Львове стрельба — что известно

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 21:03
Стрельба во Львове — что известно
Полиция. Иллюстративное фото: Нацполіція

Во Львове вечером 31 августа произошла стрельба. На место уже прибыли несколько карет "скорой" и правоохранители.

Об этом сообщают местные жители.

Читайте также:

Во Львове произошла стрельба

Инцидент произошел около 21:00 на улице Владимира Великого. Как рассказывают свидетели, двое мужчин гнались за третьим, когда тот внезапно достал пистолет и произвел выстрел. После этого он подбежал к заведению McDonald's и выстрелил еще раз.

Злоумышленника быстро задержали, а на место происшествия прибыли полицейские и несколько карет "скорой помощи".

Сейчас ожидается официальный комментарий правоохранителей.

Стрілянина у Львові 31 серпня - фото
Место, где произошла стрельба во Львове. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Напомним, 30 августа во Львове был убит экс-глава Верховной Рады Андрей Парубий. Сейчас полиция ведет расследование гибели политика — правоохранители изучают его маршрут и как он провел дни накануне смерти.

Жители Львова рассказали Новини.LIVE свои предположения, почему могли убить Андрея Парубия.

оружие Львов стрельба полиция инцидент
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
