Стрельба во Львове — что известно

Во Львове стрельба — что известно
Во Львове вечером 31 августа произошла стрельба. На место уже прибыли несколько карет "скорой" и правоохранители.
Об этом сообщают местные жители.
Во Львове произошла стрельба
Инцидент произошел около 21:00 на улице Владимира Великого. Как рассказывают свидетели, двое мужчин гнались за третьим, когда тот внезапно достал пистолет и произвел выстрел. После этого он подбежал к заведению McDonald's и выстрелил еще раз.
Злоумышленника быстро задержали, а на место происшествия прибыли полицейские и несколько карет "скорой помощи".
Сейчас ожидается официальный комментарий правоохранителей.
Напомним, 30 августа во Львове был убит экс-глава Верховной Рады Андрей Парубий. Сейчас полиция ведет расследование гибели политика — правоохранители изучают его маршрут и как он провел дни накануне смерти.
