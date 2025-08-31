Відео
Львів У Львові стрілянина — що відомо

У Львові стрілянина — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 21:03
Стрілянина у Львові — що відомо
Поліція. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Львові ввечері 31 серпня сталася стрілянина. На місце вже прибули декілька карет "швидкої" та правоохоронці.

Про це повідомляють місцеві мешканці.

У Львові сталася стрілянина

Інцидент трапився близько 21:00 на вулиці Володимира Великого. Як розповідають свідки, двоє чоловіків гналися за третім, коли той раптово дістав пістолет і здійснив постріл. Після цього він підбіг до закладу McDonald's та вистрілив ще раз.

Зловмисника швидко затримали, а на місце події прибули поліцейські та декілька карет "швидкої допомоги".

Наразі очікується офіційний коментар правоохоронців.

Стрілянина у Львові 31 серпня - фото
Місце, де відбулася стрілянина у Львові. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Нагадаємо, 30 серпня у Львові був убитий ексголова Верховної Ради Андрій Парубій. Наразі поліція веде розслідування загибелі  політика — правоохоронці вивчають його маршрут та як він провів дні напередодні смерті.

Мешканці Львова розповіли Новини.LIVE свої припущення, чому могли вбити Андрія Парубія.

зброя Львів стрілянина поліція інцидент
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
