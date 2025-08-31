Стрілянина у Львові — що відомо

У Львові стрілянина — що відомо
У Львові ввечері 31 серпня сталася стрілянина. На місце вже прибули декілька карет "швидкої" та правоохоронці.
Про це повідомляють місцеві мешканці.
У Львові сталася стрілянина
Інцидент трапився близько 21:00 на вулиці Володимира Великого. Як розповідають свідки, двоє чоловіків гналися за третім, коли той раптово дістав пістолет і здійснив постріл. Після цього він підбіг до закладу McDonald's та вистрілив ще раз.
Зловмисника швидко затримали, а на місце події прибули поліцейські та декілька карет "швидкої допомоги".
Наразі очікується офіційний коментар правоохоронців.
Нагадаємо, 30 серпня у Львові був убитий ексголова Верховної Ради Андрій Парубій. Наразі поліція веде розслідування загибелі політика — правоохоронці вивчають його маршрут та як він провів дні напередодні смерті.
Мешканці Львова розповіли Новини.LIVE свої припущення, чому могли вбити Андрія Парубія.
