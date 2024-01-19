Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове студент представился врачом и выманил у пенсионерки 200 тыс. грн — какой приговор получил arrow

Во Львове студент представился врачом и выманил у пенсионерки 200 тыс. грн — какой приговор получил

19 января 2024 11:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львове студент представился врачом и выманил у пенсионерки 200 тыс. грн — какой приговор получил
Человек в наручниках. Фото иллюстративное: Freepik
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львове студент третьего курса одного из местных вузов выманил у пенсионерки 200 тысяч гривен. Парень, позвонив пожилой женщине и представившись врачом, сказал, что ее дочь попала в ДТП и срочно нужны деньги на лечение.

Об этом пишет издание Zaxid.Net.

Читайте также:

Во Львове студент выманил деньги у пенсионерки

Инцидент произошел еще 26 сентября прошлого года. Парень вместе со своими сообщниками позвонил по телефону львовской пенсионерке и, представившись врачом, сказал, что ее дочь якобы попала в аварию и необходимые деньги на лечение.

Позже фигурант пришел к женщине домой, где она передала ему 200 тысяч гривен. В то же время, через час к ней позвонила ее дочь и сообщила, что с ней все хорошо.

Как объяснил свои действия парень

Сообщается, что в суде он признал свою. По его словам, он сирота и переселенец. Ему необходимы были деньги на проживание, и он нашел работу в соцсетях. Парню предложили заниматься пересылкой денег из Львова в другие города.

Так, 26 сентября у него была задача — забрать у женщины 200 тысяч и получить из этой суммы 10%.

Приговор суда

Принимая во внимание обстоятельства дела, суд признал студента виновным и назначил 4 года заключения. Впрочем, суд освободил фигуранта от отбывания наказания и назначил 2 года испытательного срока. Также он должен выплатить пострадавшей женщине 205 тысяч гривен материального и морального ущерба.

Напомним, во Львовской области Бродовский райсуд осудил гражданина Азербайджана Рамиля Мирзоева за кражу ящика с донатами для благотворительного фонда "Патриот-ЮА" и "водки с колбасками" из АТБ. Также он был признан виновным в продаже найденных боеприпасов. Ему присудили пять лет лишения свободы.

Также во Львовской области будут судить 26-летнюю злоумышленницу, которая наживалась на "торговле" дронами и военным снаряжением. Сумма ущерба составляет более 350 тысяч гривен.

Львов
студенты
кража
деньги
Львовская область
пенсионеры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме