Во Львове студент представился врачом и выманил у пенсионерки 200 тыс. грн — какой приговор получил

Человек в наручниках. Фото иллюстративное: Freepik

Во Львове студент третьего курса одного из местных вузов выманил у пенсионерки 200 тысяч гривен. Парень, позвонив пожилой женщине и представившись врачом, сказал, что ее дочь попала в ДТП и срочно нужны деньги на лечение.

Об этом пишет издание Zaxid.Net.

Читайте также:

Во Львове студент выманил деньги у пенсионерки

Инцидент произошел еще 26 сентября прошлого года. Парень вместе со своими сообщниками позвонил по телефону львовской пенсионерке и, представившись врачом, сказал, что ее дочь якобы попала в аварию и необходимые деньги на лечение.

Позже фигурант пришел к женщине домой, где она передала ему 200 тысяч гривен. В то же время, через час к ней позвонила ее дочь и сообщила, что с ней все хорошо.

Как объяснил свои действия парень

Сообщается, что в суде он признал свою. По его словам, он сирота и переселенец. Ему необходимы были деньги на проживание, и он нашел работу в соцсетях. Парню предложили заниматься пересылкой денег из Львова в другие города.

Так, 26 сентября у него была задача — забрать у женщины 200 тысяч и получить из этой суммы 10%.

Приговор суда

Принимая во внимание обстоятельства дела, суд признал студента виновным и назначил 4 года заключения. Впрочем, суд освободил фигуранта от отбывания наказания и назначил 2 года испытательного срока. Также он должен выплатить пострадавшей женщине 205 тысяч гривен материального и морального ущерба.

Напомним, во Львовской области Бродовский райсуд осудил гражданина Азербайджана Рамиля Мирзоева за кражу ящика с донатами для благотворительного фонда "Патриот-ЮА" и "водки с колбасками" из АТБ. Также он был признан виновным в продаже найденных боеприпасов. Ему присудили пять лет лишения свободы.

Также во Львовской области будут судить 26-летнюю злоумышленницу, которая наживалась на "торговле" дронами и военным снаряжением. Сумма ущерба составляет более 350 тысяч гривен.