У Львові студент назвався лікарем та виманив у пенсіонерки 200 тис. грн — який вирок отримав

Чоловік у наручниках. Фото ілюстративне: Freepik

У Львові студент третього курсу одного з місцевих вишів виманив у пенсіонерки 200 тисяч гривень. Хлопець, зателефонувавши літній жінці, представився лікарем та сказав, що її донька нібито потрапила у ДТП і терміново потрібні гроші на лікування.

Про це пише видання Zaxid.Net.

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У Львові студент виманив гроші у пенсіонерки

Зазначається, що інцидент стався ще 26 вересня минулого року. Хлопець разом зі своїми спільниками зателефонував львівській пенсіонерці та, представившись лікарем, сказав, що її донька нібито потрапила в аварію й необхідні гроші на лікування.

Пізніше фігурант прийшов до жінки додому, де та передала йому 200 тисяч гривень. Водночас, через годину до неї зателефонувала її донька та повідомила, що з нею все гаразд.

Як пояснив свої дії хлопець

Повідомляється, що у суді хлопець визнав свою. За його словами, він сирота та переселенець. Йому необхідні були гроші на проживання, тож він знайшов роботу у соцмережах. Хлопцеві запропонували займатися пересиланням грошей зі Львова в інші міста.

Так, 26 вересня у нього було завдання — забрати у жінки 200 тисяч та отримати з цієї суми 10%.

Вирок суду

Зважаючи на обставини справи, суд визнав студента винним та призначив 4 роки ув'язнення. Втім, суд звільнив фігуранта відбування покарання та призначив 2 роки іспитового терміну. Також він має сплатити постраждалій жінці 205 тисяч гривень матеріальної та моральної шкоди.

Нагадаємо, на Львівщині Бродівський райсуд засудив громадянина Азербайджану Раміля Мірзоєва за крадіжку скриньки з донатами для благодійсного фонду "Патріот-ЮА" та "горілки з ковбасками" з АТБ. Також його визнали винним у продажі знайдених боєприпасів. Йому присудили п'ять років позбавлення волі.

Також на Львівщині судитимуть 26-річну зловмисницю, яка наживалася на "торгівлі" дронами та військовим спорядженням. Сума збитків становить понад 350 тисяч гривень.