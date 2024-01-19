Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові студент назвався лікарем та виманив у пенсіонерки 200 тис. грн — який вирок отримав arrow

У Львові студент назвався лікарем та виманив у пенсіонерки 200 тис. грн — який вирок отримав

19 січня 2024 11:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Львові студент назвався лікарем та виманив у пенсіонерки 200 тис. грн — який вирок отримав
Чоловік у наручниках. Фото ілюстративне: Freepik
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Львові студент третього курсу одного з місцевих вишів виманив у пенсіонерки 200 тисяч гривень. Хлопець, зателефонувавши літній жінці, представився лікарем та сказав, що її донька нібито потрапила у ДТП і терміново потрібні гроші на лікування. 

Про це пише видання Zaxid.Net.

Читайте також:

У Львові студент виманив гроші у пенсіонерки

Зазначається, що інцидент стався ще 26 вересня минулого року. Хлопець разом зі своїми спільниками зателефонував львівській пенсіонерці та, представившись лікарем, сказав, що її донька нібито потрапила в аварію й необхідні гроші на лікування. 

Пізніше фігурант прийшов до жінки додому, де та передала йому 200 тисяч гривень. Водночас, через годину до неї зателефонувала її донька та повідомила, що з нею все гаразд. 

Як пояснив свої дії хлопець

Повідомляється, що у суді хлопець визнав свою. За його словами, він сирота та переселенець. Йому необхідні були гроші на проживання, тож він знайшов роботу у соцмережах. Хлопцеві запропонували займатися пересиланням грошей зі Львова в інші міста. 

Так, 26 вересня у нього було завдання — забрати у жінки 200 тисяч та отримати з цієї суми 10%. 

Вирок суду

Зважаючи на обставини справи, суд визнав студента винним та призначив 4 роки ув'язнення. Втім, суд звільнив фігуранта відбування покарання та призначив 2 роки іспитового терміну. Також він має сплатити постраждалій жінці 205 тисяч гривень матеріальної та моральної шкоди.

Нагадаємо, на Львівщині Бродівський райсуд засудив громадянина Азербайджану Раміля Мірзоєва за крадіжку скриньки з донатами для благодійсного фонду "Патріот-ЮА" та "горілки з ковбасками" з АТБ. Також його визнали винним у продажі знайдених боєприпасів. Йому присудили п'ять років позбавлення волі. 

Також на Львівщині судитимуть 26-річну зловмисницю, яка наживалася на "торгівлі" дронами та військовим спорядженням. Сума збитків становить понад 350 тисяч гривень. 

Львів
студенти
крадіжка
гроші
Львівська область
пенсіонери

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі