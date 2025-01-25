Суд Львова оштрафовал мужчину за легкие телесные повреждения женщине

Решение судьи. Фото: Freepik

Галицкий районный суд Львова наказал мужчину, которого признали виновным в нанесении умышленных легких телесных повреждений девушке. Инцидент произошел 3 декабря 2024 года во Львове возле бара.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Опендатабот.

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По материалам дела, конфликт произошел во время празднования дня рождения друга обвиняемого. Между обвиняемым и мужчиной из компании, которая сидела в заведении неподалеку от них, возник словесный конфликт. Впоследствии мужчины решили выйти на улицу и начали драться.

В ходе инцидента женщина пыталась разнять мужчин, а обвиняемый нанес ей удар кулаком в лицо. Женщина успела прикрыть лицо руками и получила легкие телесные повреждения в виде синяка на пальце руки, что было подтверждено судебно-медицинской экспертизой.

Обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся и способствовал расследованию. Потерпевшая не имела претензий морального или материального характера к обвиняемому и согласилась на рассмотрение дела в упрощенном производстве.

Потерпевшая не имела претензий морального или материального характера к обвиняемому и согласилась на рассмотрение дела в упрощенном производстве.

Суд, учитывая искреннее раскаяние обвиняемого, его содействие следствию и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн).

Напомним, в Харькове осудили солдата за отказ выполнять приказ командира. Также недавно во Львове вынесли приговор мужчине, который порезал ножом собственного брата во время ссоры. А во Львовской области судили курсантку, которая работала на российских агентов и сливала им данные.