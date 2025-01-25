Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові судили чоловіка — вдарив біля бару жінку в лице кулаком arrow

У Львові судили чоловіка — вдарив біля бару жінку в лице кулаком

25 січня 2025 11:44
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд Львова оштрафував чоловіка за легкі тілесні ушкодження жінці
Рішення судді. Фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Галицький районний суд Львова покарав чоловіка, якого визнали винним у завданні умисних легких тілесних ушкоджень дівчині. Інцидент стався 3 грудня 2024 року у Львові біля бару. 

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Опендатабот

Читайте також:

Жінка ненароком опинилась в епіцентрі бійки

За матеріалами справи, конфлікт стався під час святкування дня народження друга обвинуваченого. Між обвинуваченим та чоловіком з компанії, яка сиділа у закладі неподалік них, виникла словесний конфлікт. Згодом чоловіки вирішили вийти на вулицю і почали битися.

У ході інциденту жінка намагалася розборонити чоловіків, а обвинувачений завдав їй удару кулаком в лице. Жінка встигла прикрити лице руками і отримала легкі тілесні ушкодження у вигляді синця на пальці руки, що було підтверджено судово-медичною експертизою.

Обвинувачений повністю визнав свою провину, щиро розкаявся та сприяв розслідуванню. Потерпіла не мала претензій морального чи матеріального характеру до обвинуваченого та погодилася на розгляд справи у спрощеному провадженні.

Суд, враховуючи щире каяття обвинуваченого, його сприяння слідству та відсутність обтяжувальних обставин, призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).

Нагадаємо, у Харкові засудили солдата за відмову виконувати наказ командира. Також нещодавно у Львові винесли вирок чоловіку, який підрізав ножем власного брата під час сварки. А у Львівській області судили курсантку, яка працювала на російських агентів та зливала їм дані. 

бійка суд Львів покарання судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:58 Вибух на Одещині — пенсіонер підірвався на гранаті

11:44 У Львові судили чоловіка — вдарив біля бару жінку в лице кулаком

11:37 Зінченко близький до переходу в другу команду чемпіонату Іспанії

11:28 Рови та паркан — на Одещині посилюють прикордонний контроль

11:23 Черги на кордоні України — на двох КПП помітили скупчення авто

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:07 Зеленський підтримав протести у Словаччині проти уряду Фіцо

11:00 Санду прибула до Києва з офіційним візитом

10:54 Росія вивела додатковий ракетоносій у Чорне море — яка небезпека

10:50 В Офісі президента готують зміни щодо мобілізації 18-25 річних

10:44 Постачання солі комунальникам — у КМДА відреагували на підозру

11:58 Вибух на Одещині — пенсіонер підірвався на гранаті

11:44 У Львові судили чоловіка — вдарив біля бару жінку в лице кулаком

11:37 Зінченко близький до переходу в другу команду чемпіонату Іспанії

11:28 Рови та паркан — на Одещині посилюють прикордонний контроль

11:23 Черги на кордоні України — на двох КПП помітили скупчення авто

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:07 Зеленський підтримав протести у Словаччині проти уряду Фіцо

11:00 Санду прибула до Києва з офіційним візитом

10:54 Росія вивела додатковий ракетоносій у Чорне море — яка небезпека

10:50 В Офісі президента готують зміни щодо мобілізації 18-25 річних

10:44 Постачання солі комунальникам — у КМДА відреагували на підозру

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку