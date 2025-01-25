Суд Львова оштрафував чоловіка за легкі тілесні ушкодження жінці

Рішення судді. Фото: Freepik

Галицький районний суд Львова покарав чоловіка, якого визнали винним у завданні умисних легких тілесних ушкоджень дівчині. Інцидент стався 3 грудня 2024 року у Львові біля бару.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Опендатабот.

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За матеріалами справи, конфлікт стався під час святкування дня народження друга обвинуваченого. Між обвинуваченим та чоловіком з компанії, яка сиділа у закладі неподалік них, виникла словесний конфлікт. Згодом чоловіки вирішили вийти на вулицю і почали битися.

У ході інциденту жінка намагалася розборонити чоловіків, а обвинувачений завдав їй удару кулаком в лице. Жінка встигла прикрити лице руками і отримала легкі тілесні ушкодження у вигляді синця на пальці руки, що було підтверджено судово-медичною експертизою.

Обвинувачений повністю визнав свою провину, щиро розкаявся та сприяв розслідуванню. Потерпіла не мала претензій морального чи матеріального характеру до обвинуваченого та погодилася на розгляд справи у спрощеному провадженні.

Суд, враховуючи щире каяття обвинуваченого, його сприяння слідству та відсутність обтяжувальних обставин, призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).

Нагадаємо, у Харкові засудили солдата за відмову виконувати наказ командира. Також нещодавно у Львові винесли вирок чоловіку, який підрізав ножем власного брата під час сварки. А у Львівській області судили курсантку, яка працювала на російських агентів та зливала їм дані.