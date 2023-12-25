Во Львове судили двух боевиков "ДНР" — какое наказание назначили
При публичном обвинении Львовской областной прокуратуры признали виновными в государственной измене двух граждан Украины. Им присудили 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.
Во Львове судили боевиков "ДНР"
Известно, что мужчины выполняли разные задачи, связанные с ведением боевых действий против Вооруженных Сил Украины. Один из них занимал должность командира разведывательного взвода и участвовал в захвате здания второго управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
"В суде прокуроры доказали, что жители Донеччины добровольно перешли на сторону врага и вступили в незаконное вооруженное формирование "народной милиции" террористической организации "ДНР", — говорится в сообщении.
Так, мужчины осуждены за государственную измену, участие в террористической организации и деятельности в не предусмотренных законом вооруженных формирований.
Отмечается, что каждому из них назначено наказание — 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Напомним, что во Львовской области осудили мужчину, который дважды самовольно покидал военную часть. Суд назначил военнослужащему наказание в виде пяти лет за решеткой.
Также мы писали, что пограничники во Львовской области задержали восемь граждан Ирака, среди них четверо детей. Все они пытались незаконно попасть в страну Евросоюза.
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