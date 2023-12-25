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У Львові судили двох бойовиків "ДНР" — яке покарання призначили

25 грудня 2023 14:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Львові судили двох бойовиків "ДНР" — яке покарання призначили
Бойовики "ДНР". Ілюстративне фото: REUTERS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

За публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури визнали винними у державній зраді двох громадян України. Їм призначили 15 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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У Львові судили бойовиків "ДНР"

Відомо, що чоловіки виконували різні завдання, пов’язані з веденням бойових дій проти Збройних Сил України. Один із них обіймав посаду командира розвідувального взводу та брав участь у захопленні будівлі другого Управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

"У суді прокурори довели, що мешканці Донеччини добровільно перейшли на бік ворога та вступили до незаконного збройного формування "народної міліції" терористичної організації "ДНР", — йдеться у повідомленні.

Так, чоловіків засуджено за державну зраду, участь у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Зазначається, що кожному з них призначено покарання — 15 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна.

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Скриншот допису Львівської обласної прокуратури

Нагадаємо, що на Львівщині засудили чоловіка, який двічі самовільно покидав військову частину. Суд призначив військовослужбовцю покарання у вигляді п'яти років за ґратами.

Також ми писали, що прикордонники у Львівській області затримали вісім громадян Іраку, серед них — четверо дітей. Всі вони намагалися незаконно потрапити до країни Євросоюзу.

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