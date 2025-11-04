Неделя скульптуры во Львове — события происходят на 10 локациях

Во Львове продолжается неделя скульптуры — фоторепортаж
Во Львове продолжается неделя скульптуры 2025 "Діалоги". Нынешние события и инсталляции происходят на более 10 локациях города.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.
Неделя скульптуры во Львове
В рамках фестиваля в разных локациях города установят 15 минискульптур украинского художника Дениса Шиманского. Его работы высотой до 30 сантиметров.
"Это "маленькие" вмешательства в среду: фигуры, которые ведут диалог с конкретной фигурой, памятником или храмом", — рассказали организаторы фестиваля.
Отметим, неделя скульптуры во Львове - это художественный фестиваль, который проводят с 2022 года. В этом году тема "Діалоги". События и инсталляции происходят на более 10 локациях Львова, среди них:
- Стрыйский парк,
- площадь Таможенная,
- площадь Петрушевича,
- площадь возле Оперного театра,
- НУ "Львовская политехника",
- Jam Factory,
- Шевченковский гай,
- Театр Курбаса,
- пространство МОНО и другие.
В фестивале принимают участие более 20 украинских и иностранных скульпторов, среди них: Денис Шиманский, Владимир Семкив, Иван Брезвин, Ярослав Мотыга, Руслан Тремба, Сергей Махно, Георг Вольф (Германия), Миколас Саукос (Литва) и другие.
Напомним, 2 ноября во Львове состоялся допремьерный показ фильма Океана Эльзы. В кинотеатрах ленту представят уже 6 ноября.
Также мы писали, что 3 ноября во Львове загорелся трамвай. Пожар быстро ликвидировали.
Читайте Новини.LIVE!