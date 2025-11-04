Видео
Україна
Видео

Во Львове продолжается неделя скульптуры — фоторепортаж

Во Львове продолжается неделя скульптуры — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 22:13
обновлено: 22:13
Неделя скульптуры во Львове — события происходят на 10 локациях
Неделя скульптуры во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове продолжается неделя скульптуры 2025 "Діалоги". Нынешние события и инсталляции происходят на более 10 локациях города.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

Неделя скульптуры во Львове

В рамках фестиваля в разных локациях города установят 15 минискульптур украинского художника Дениса Шиманского. Его работы высотой до 30 сантиметров.

"Это "маленькие" вмешательства в среду: фигуры, которые ведут диалог с конкретной фигурой, памятником или храмом", — рассказали организаторы фестиваля.

Тиждень скульптури у Львові
Скульптура на фасаде Пороховой башни. Фото: Новини.LIVE
Тиждень скульптури у Львові
Скульптура на фасаде Пороховой Башни. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль скульптури у Львові
Скульптура на фасаде Пороховой Башни. Фото: Новини.LIVE
Скульптури у Львові
Скульптура на памятнике Ивану Федорову. Фото: Новини.LIVE
Тиждень скульптури у Львові Діалоги
Скульптура на памятнике Ивану Федорову. Фото: Новини.LIVE
Тиждень скульптури у Львові
Скульптура на фонтане на площади Колиивщины. Фото: Новини.LIVE

Отметим, неделя скульптуры во Львове - это художественный фестиваль, который проводят с 2022 года. В этом году тема "Діалоги". События и инсталляции происходят на более 10 локациях Львова, среди них:

  • Стрыйский парк,
  • площадь Таможенная,
  • площадь Петрушевича,
  • площадь возле Оперного театра,
  • НУ "Львовская политехника",
  • Jam Factory,
  • Шевченковский гай,
  • Театр Курбаса,
  • пространство МОНО и другие.

В фестивале принимают участие более 20 украинских и иностранных скульпторов, среди них: Денис Шиманский, Владимир Семкив, Иван Брезвин, Ярослав Мотыга, Руслан Тремба, Сергей Махно, Георг Вольф (Германия), Миколас Саукос (Литва) и другие.

Напомним, 2 ноября во Львове состоялся допремьерный показ фильма Океана Эльзы. В кинотеатрах ленту представят уже 6 ноября.

Также мы писали, что 3 ноября во Львове загорелся трамвай. Пожар быстро ликвидировали.

Львов фестиваль искусство творчество скульптура
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
