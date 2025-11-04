Неделя скульптуры во Львове — события происходят на 10 локациях

Неделя скульптуры во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове продолжается неделя скульптуры 2025 "Діалоги". Нынешние события и инсталляции происходят на более 10 локациях города.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

В рамках фестиваля в разных локациях города установят 15 минискульптур украинского художника Дениса Шиманского. Его работы высотой до 30 сантиметров.

"Это "маленькие" вмешательства в среду: фигуры, которые ведут диалог с конкретной фигурой, памятником или храмом", — рассказали организаторы фестиваля.

Скульптура на фасаде Пороховой башни. Фото: Новини.LIVE

Скульптура на фасаде Пороховой Башни. Фото: Новини.LIVE

Скульптура на фасаде Пороховой Башни. Фото: Новини.LIVE

Скульптура на памятнике Ивану Федорову. Фото: Новини.LIVE

Скульптура на памятнике Ивану Федорову. Фото: Новини.LIVE

Скульптура на фонтане на площади Колиивщины. Фото: Новини.LIVE

Отметим, неделя скульптуры во Львове - это художественный фестиваль, который проводят с 2022 года. В этом году тема "Діалоги". События и инсталляции происходят на более 10 локациях Львова, среди них:

Стрыйский парк,

площадь Таможенная,

площадь Петрушевича,

площадь возле Оперного театра,

НУ "Львовская политехника",

Jam Factory,

Шевченковский гай,

Театр Курбаса,

пространство МОНО и другие.

В фестивале принимают участие более 20 украинских и иностранных скульпторов, среди них: Денис Шиманский, Владимир Семкив, Иван Брезвин, Ярослав Мотыга, Руслан Тремба, Сергей Махно, Георг Вольф (Германия), Миколас Саукос (Литва) и другие.

