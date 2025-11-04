Відео
Головна Львів У Львові триває тиждень скульптури — фоторепортаж

У Львові триває тиждень скульптури — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 22:13
Оновлено: 22:58
Тиждень скульптури у Львові — події відбуваються на 10 локаціях
Тиждень скульптури у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові триває тиждень скульптури 2025 "Діалоги". Цьогорічні події та інсталяції відбуваються на понад 10 локаціях міста.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака. 

Тиждень скульптури у Львові

У межах фестивалю в різних локаціях міста встановлять 15 мініскульптур українського митця Дениса Шиманського. Його роботи заввишки до 30 сантиметрів. 

"Це "маленькі" втручання в середовище: фігури, що ведуть діалог із конкретною постаттю, пам’ятником або храмом", — розповіли організатори фестивалю.

Тиждень скульптури у Львові
Скульптура на фасаді Порохової Вежі. Фото: Новини.LIVE
Тиждень скульптури у Львові
Скульптура на фасаді Порохової Вежі. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль скульптури у Львові
Скульптура на фасаді Порохової Вежі. Фото: Новини.LIVE
Скульптури у Львові
Скульптура на пам’ятнику Івану Федорову. Фото: Новини.LIVE 
Тиждень скульптури у Львові Діалоги
Скульптура на пам’ятнику Івану Федорову. Фото: Новини.LIVE
Тиждень скульптури у Львові
Скульптура на фонтані на площі Коліївщини. Фото: Новини.LIVE  

Зазначимо, тиждень скульптури у Львові — це мистецький фестиваль, який проводять з 2022 року. Цьогоріч тема "Діалоги". Події та інсталяції відбуваються на понад 10 локаціях Львова, серед них:

  • Стрийський парк,
  • площа Митна,
  • площа Петрушевича,
  • площа біля Оперного театру,
  • НУ "Львівська політехніка",
  • Jam Factory,
  • Шевченківський гай,
  • Театр Курбаса,
  • простір МОНО та інші. 

У фестивалі беруть участь понад 20 українських та іноземних скульпторів, серед них: Денис Шиманський, Володимир Семків, Іван Брезвин, Ярослав Мотика, Руслан Тремба, Сергій Махно, Георг Вольф (Німеччина), Миколас Саукос (Литва) та інші.

Нагадаємо, 2 листопада у Львові відбувся допрем'єрний показ фільму Океану Ельзи. У кінотеатрах стрічку представлять вже 6 листопада.

Також ми писали, що 3 листопада у Львові загорівся трамвай. Пожежу швидко ліквідували. 

Львів фестиваль мистецтво творчість скульптура
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
