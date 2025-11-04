Тиждень скульптури у Львові — події відбуваються на 10 локаціях

Тиждень скульптури у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові триває тиждень скульптури 2025 "Діалоги". Цьогорічні події та інсталяції відбуваються на понад 10 локаціях міста.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама

Читайте також:

Тиждень скульптури у Львові

У межах фестивалю в різних локаціях міста встановлять 15 мініскульптур українського митця Дениса Шиманського. Його роботи заввишки до 30 сантиметрів.

"Це "маленькі" втручання в середовище: фігури, що ведуть діалог із конкретною постаттю, пам’ятником або храмом", — розповіли організатори фестивалю.

Скульптура на фасаді Порохової Вежі. Фото: Новини.LIVE

Скульптура на фасаді Порохової Вежі. Фото: Новини.LIVE

Скульптура на фасаді Порохової Вежі. Фото: Новини.LIVE

Скульптура на пам’ятнику Івану Федорову. Фото: Новини.LIVE

Скульптура на пам’ятнику Івану Федорову. Фото: Новини.LIVE

Скульптура на фонтані на площі Коліївщини. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, тиждень скульптури у Львові — це мистецький фестиваль, який проводять з 2022 року. Цьогоріч тема "Діалоги". Події та інсталяції відбуваються на понад 10 локаціях Львова, серед них:

Стрийський парк,

площа Митна,

площа Петрушевича,

площа біля Оперного театру,

НУ "Львівська політехніка",

Jam Factory,

Шевченківський гай,

Театр Курбаса,

простір МОНО та інші.

У фестивалі беруть участь понад 20 українських та іноземних скульпторів, серед них: Денис Шиманський, Володимир Семків, Іван Брезвин, Ярослав Мотика, Руслан Тремба, Сергій Махно, Георг Вольф (Німеччина), Миколас Саукос (Литва) та інші.

Нагадаємо, 2 листопада у Львові відбувся допрем'єрний показ фільму Океану Ельзи. У кінотеатрах стрічку представлять вже 6 листопада.

Також ми писали, що 3 листопада у Львові загорівся трамвай. Пожежу швидко ліквідували.