Тиждень скульптури у Львові — події відбуваються на 10 локаціях

У Львові триває тиждень скульптури — фоторепортаж
У Львові триває тиждень скульптури 2025 "Діалоги". Цьогорічні події та інсталяції відбуваються на понад 10 локаціях міста.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака.
Тиждень скульптури у Львові
У межах фестивалю в різних локаціях міста встановлять 15 мініскульптур українського митця Дениса Шиманського. Його роботи заввишки до 30 сантиметрів.
"Це "маленькі" втручання в середовище: фігури, що ведуть діалог із конкретною постаттю, пам’ятником або храмом", — розповіли організатори фестивалю.
Зазначимо, тиждень скульптури у Львові — це мистецький фестиваль, який проводять з 2022 року. Цьогоріч тема "Діалоги". Події та інсталяції відбуваються на понад 10 локаціях Львова, серед них:
- Стрийський парк,
- площа Митна,
- площа Петрушевича,
- площа біля Оперного театру,
- НУ "Львівська політехніка",
- Jam Factory,
- Шевченківський гай,
- Театр Курбаса,
- простір МОНО та інші.
У фестивалі беруть участь понад 20 українських та іноземних скульпторів, серед них: Денис Шиманський, Володимир Семків, Іван Брезвин, Ярослав Мотика, Руслан Тремба, Сергій Махно, Георг Вольф (Німеччина), Миколас Саукос (Литва) та інші.
