Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове украинские и французские врачи прооперируют пациентов с минно-взрывными травмами arrow

Во Львове украинские и французские врачи прооперируют пациентов с минно-взрывными травмами

28 февраля 2024 10:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Во Львове украинские и французские врачи прооперируют пациентов с минно-взрывными травмами
Пациенты во время реабилитации. Фото: facebook/kozytskyy.maksym.official
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Хирурги из Украины и Франции прооперируют пациентов, получивших минно-взрывные травмы в результате войны в Украине. Лечение для пациентов бесплатно, им оплачивают также проживание и питание.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в своем Facebook в среду, 28 февраля.

Читайте также:

Операция пациентов с минно-взрывными травмами

Козицкий рассказал, что восемь пациентов, которые из-за нападения России получили сложные минно-взрывные травмы, пройдут лечение и реабилитацию в Superhumans Center. Их прооперирует бригада французских и украинских врачей, специализирующихся на реконструктивной хирургии.

null
Пациенты во время реабилитации. Фото: facebook/kozytskyy.maksym.official
null
Пациенты во время реабилитации. Фото: facebook/kozytskyy.maksym.official
null
Французские и украинские врачи. Фото: facebook/kozytskyy.maksym.official

"Сегодня дали старт второму этапу украинско-французской миссии. В рамках первого, который начался в июле прошлого года, специалисты осмотрели 55 пациентов с минно-взрывными травмами черепно-челюстно-лицевых участков и составили планы их лечения. По состоянию на сегодня 15 человек уже прооперировали ", — сказал он.

Глава Львовской ОВА добавил, что чаще всего в Superhumans обращаются люди, потерявшие руки или ноги. На втором месте — травмы лица, ведь с начала работы Центра было около 500 обращений.

"Поэтому очень ценно, что лучшие украинские и французские специалисты не только оперируют, но и учат такому мастерству других врачей, ведь запрос будет только расти", — подытожил Козицкий.

Напомним, недавно львовские врачи "Охматдета" провели ребенку уникальную операцию по уменьшению языка. Он был в пять раз длиннее нормального из-за редкого синдрома. В Украине только два таких ребенка.

Кроме того, во Львове медики удалили у 48-летнего пациента 90% толстого кишечника. Это помогло спасти мужчине жизнь в практически безвыходной ситуации.

Франция
Львов
взрыв
операция
врачи
война в Украине
травма

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей