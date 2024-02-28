Во Львове украинские и французские врачи прооперируют пациентов с минно-взрывными травмами

Пациенты во время реабилитации. Фото: facebook/kozytskyy.maksym.official

Хирурги из Украины и Франции прооперируют пациентов, получивших минно-взрывные травмы в результате войны в Украине. Лечение для пациентов бесплатно, им оплачивают также проживание и питание.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в своем Facebook в среду, 28 февраля.

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Козицкий рассказал, что восемь пациентов, которые из-за нападения России получили сложные минно-взрывные травмы, пройдут лечение и реабилитацию в Superhumans Center. Их прооперирует бригада французских и украинских врачей, специализирующихся на реконструктивной хирургии.

Пациенты во время реабилитации. Фото: facebook/kozytskyy.maksym.official

Пациенты во время реабилитации. Фото: facebook/kozytskyy.maksym.official

Французские и украинские врачи. Фото: facebook/kozytskyy.maksym.official

"Сегодня дали старт второму этапу украинско-французской миссии. В рамках первого, который начался в июле прошлого года, специалисты осмотрели 55 пациентов с минно-взрывными травмами черепно-челюстно-лицевых участков и составили планы их лечения. По состоянию на сегодня 15 человек уже прооперировали ", — сказал он.

Глава Львовской ОВА добавил, что чаще всего в Superhumans обращаются люди, потерявшие руки или ноги. На втором месте — травмы лица, ведь с начала работы Центра было около 500 обращений.

"Поэтому очень ценно, что лучшие украинские и французские специалисты не только оперируют, но и учат такому мастерству других врачей, ведь запрос будет только расти", — подытожил Козицкий.

Напомним, недавно львовские врачи "Охматдета" провели ребенку уникальную операцию по уменьшению языка. Он был в пять раз длиннее нормального из-за редкого синдрома. В Украине только два таких ребенка.

Кроме того, во Львове медики удалили у 48-летнего пациента 90% толстого кишечника. Это помогло спасти мужчине жизнь в практически безвыходной ситуации.