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У Львові українські та французькі лікарі прооперують пацієнтів з мінно-вибуховими травмами

28 лютого 2024 10:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Львові українські та французькі лікарі прооперують пацієнтів з мінно-вибуховими травмами
Пацієнти під час реабілітації. Фото: facebook/kozytskyy.maksym.official
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Хірурги з України та Франції прооперують пацієнтів, які отримали мінно-вибухові травми внаслідок війни в Україні. Лікування для пацієнтів безплатне, їм оплачують також проживання та харчування. 

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Facebook у середу, 28 лютого. 

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Операція пацієнтів з мінно-вибуховими травмами 

Козицький розповів, що восьмеро пацієнтів, які через напад Росії отримали складні мінно-вибухові травми, пройдуть лікування і реабілітацію у Superhumans Center. Їх прооперує бригада французьких та українських лікарів, які спеціалізуються на реконструктивній хірургії. 

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Пацієнти під час реабілітації. Фото: facebook/kozytskyy.maksym.official
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Пацієнти під час реабілітації. Фото: facebook/kozytskyy.maksym.official
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Французькі та українські лікарі. Фото: facebook/kozytskyy.maksym.official

"Сьогодні дали старт другому етапу українсько-французької місії. У межах першого, який розпочався у липні минулого року, спеціалісти оглянули 55 пацієнтів з мінно-вибуховими травмами черепно-щелепно-лицевих ділянок та склали плани їхнього лікування. Станом на сьогодні 15 осіб уже прооперували", — сказав він.

Очільник Львівської ОВА додав, що найчастіше до Superhumans звертаються люди, які втратили руки або ноги. На другому місці — травми обличчя, адже від початку роботи Центру було близько 500 звернень.

"Тому дуже цінно, що найкращі українські та французькі спеціалісти не лише оперують, але й навчають такої майстерності інших лікарів, адже запит лише зростатиме", — підсумував Козицький.  

Нагадаємо, нещодавно львівські лікарі "Охматдиту" провели дитині унікальну операцію зі зменшення язика. Він був у п'ять разів довший від нормального через рідкісний синдром. В Україні лише дві такі дитини. 

Крім того, у Львові медики видалили у 48-річного пацієнта 90% товстого кишківника. Це допомогло врятувати чоловікові життя у практично безвихідній ситуації.

Франція
Львів
вибух
операція
лікарі
війна в Україні
травма

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