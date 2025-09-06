Видео
Главная Львов Во Львове состоялась акция в поддержку пленных — фоторепортаж

Во Львове состоялась акция в поддержку пленных — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 19:42
Акция в поддержку пленных во Львове 6 сентября
Жители Львова вышли на улицы города, чтобы напомнить о пленных. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В субботу, 6 сентября, во Львове состоялась акция-напоминание о военнопленных и пропавших без вести украинских защитников. Жители Львова вышли на улицы города, чтобы напомнить об украинцах, которые до сих пор не вернулись домой из российского плена.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака с места события.

Акція у Львові 6 вересня
Акция в поддержку пленных во Львове

Сегодня, 6 сентября, во Львове состоялась традиционная акция-напоминание о военнопленных и пропавших без вести.

Ключевая цель митингующих — быть голосом тех, кто уже долгое время находится не дома.

Акція у Львові 6 вересня
Акція у Львові 6 вересня
Родные, близкие и друзья украинских защитников, которые попали в плен или пропали без вести во время полномасштабной войны России против Украины, вышли на улицы Львова с плакатами, чтобы напомнить о воинах, которые все еще не вернулись на родную землю.

Акція у Львові 6 вересня
Акція у Львові 6 вересня
Люди держали плакаты с надписями: "Не молчи — плен убивает", "Волю Азову", "Еленовка — спасите тех, кто выжил", "Стань голосом тех, кто стал твоим щитом", "Боритесь за них так, как они боролись за нас".

Акція у Львові 6 вересня
Акція у Львові 6 вересня
Напомним, что недавно в Одессе прошла акция-напоминание о воинах и гражданских, которые до сих пор находятся в плену.

Ранее во Львове на площади Рынок открыли акцию "Я помню Тебя. Подсолнух — молчаливый свидетель трагедии".

Львов акция пленные война в Украине пропавшие без вести украинские военные
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
