Акція на підтримку полонених у Львові 6 вересня

Жителі Львова вийшли на вулиці міста, аби нагадати про полонених. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У суботу, 6 вересня, у Львові відбулася акція-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти українських захисників. Мешканці Львова вийшли на вулиці міста, аби нагадати про українців, які досі не повернулися додому з російського полону.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.

Акція на підтримку полонених у Львові

Сьогодні, 6 вересня, у Львові відбулась традиційна акція-нагадування про військовополонених і зниклих безвісти.

Ключова ціль мітингувальників — бути голосом тих, хто вже довгий час перебуває не вдома.

Рідні, близькі та друзі українських захисників, які потрапили у полон або зникли безвісти під час повномасштабної війни Росії проти України, вийшли на вулиці Львова з плакатами, аби нагадати про воїнів, які все ще не повернулися на рідну землю.

Люди тримали плакати з написами: "Не мовчи — полон вбиває", "Волю Азову", "Оленівка — врятуйте тих, хто вижив", "Стань голосом тих, хто став твоїм щитом", "Боріться за них так, як вони боролися за нас".

