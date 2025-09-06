Акція на підтримку полонених у Львові 6 вересня

У Львові відбулася акція на підтримку полонених — фоторепортаж
У суботу, 6 вересня, у Львові відбулася акція-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти українських захисників. Мешканці Львова вийшли на вулиці міста, аби нагадати про українців, які досі не повернулися додому з російського полону.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.
Акція на підтримку полонених у Львові
Сьогодні, 6 вересня, у Львові відбулась традиційна акція-нагадування про військовополонених і зниклих безвісти.
Ключова ціль мітингувальників — бути голосом тих, хто вже довгий час перебуває не вдома.
Рідні, близькі та друзі українських захисників, які потрапили у полон або зникли безвісти під час повномасштабної війни Росії проти України, вийшли на вулиці Львова з плакатами, аби нагадати про воїнів, які все ще не повернулися на рідну землю.
Люди тримали плакати з написами: "Не мовчи — полон вбиває", "Волю Азову", "Оленівка — врятуйте тих, хто вижив", "Стань голосом тих, хто став твоїм щитом", "Боріться за них так, як вони боролися за нас".
Нагадаємо, що нещодавно в Одесі пройшла акція-нагадування про воїнів та цивільних, які досі перебувають у полоні.
Раніше у Львові на площі Ринок відкрили акцію "Я пам’ятаю Тебе. Сонях — мовчазний свідок трагедії".
Читайте Новини.LIVE!