Фестиваль украинского зимнего фольклора во Львове — фоторепортаж

Фестиваль "Нова радість стала" во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в воскресенье, 12 января, состоялся областной фестиваль украинского зимнего фольклора "Нова радість стала". Он соединил традиции, искусство народных мастеров и волшебную атмосферу рождественского празднования.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Фестиваль украинского зимнего фольклора во Львове

Известно, что фестиваль начался в 13:00 на проспекте Свободы. В нем приняли участие около 40 коллективов со всей Львовской области. Они представляли вертепные действа, пели колядки и поздравления.

Фестиваль "Нова радість стала" во Львове. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль "Нова радість стала" во Львове. Фото: Новини.LIVE

Одной из главных особенностей стало представление рождественских звезд.

Фестиваль "Нова радість стала" во Львове. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль "Нова радість стала" во Львове. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль "Нова радість стала" во Львове. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль "Нова радість стала" во Львове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый продемонстрировал настоящую гуцульскую дрымбу и пообещал на ней сыграть при одном условии.

Также Садовый передал пятерым детям-сиротам ключи от квартир, обеспечив их собственным жильем.