Фестиваль украинского зимнего фольклора во Львове — фоторепортаж

Во Львове состоялся фестиваль фольклора — фоторепортаж
Во Львове в воскресенье, 12 января, состоялся областной фестиваль украинского зимнего фольклора "Нова радість стала". Он соединил традиции, искусство народных мастеров и волшебную атмосферу рождественского празднования.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Фестиваль украинского зимнего фольклора во Львове
Известно, что фестиваль начался в 13:00 на проспекте Свободы. В нем приняли участие около 40 коллективов со всей Львовской области. Они представляли вертепные действа, пели колядки и поздравления.
Одной из главных особенностей стало представление рождественских звезд.
Напомним, мэр Львова Андрей Садовый продемонстрировал настоящую гуцульскую дрымбу и пообещал на ней сыграть при одном условии.
Также Садовый передал пятерым детям-сиротам ключи от квартир, обеспечив их собственным жильем.
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