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У Львові відбувся фестиваль фольклору — фоторепортаж

12 січня 2025 14:56
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Фестиваль українського зимового фольклору у Львові — фоторепортаж
Фестиваль "Нова радість стала" у Львові. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

У Львові у неділю, 12 січня, відбувся обласний фестиваль українського зимового фольклору "Нова радість стала". Він поєднав традиції, мистецтво народних майстрів і чарівну атмосферу різдвяного святкування.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Фестиваль українського зимового фольклору у Львові

Відомо, що фестиваль розпочався о 13:00 на проспекті Свободи. У ньому взяли участь близько 40 колективів з усієї Львівської області. Вони представляли вертепні дійства, співали колядки та віншування.

Фестиваль у Львові 12 січня
Фестиваль "Нова радість стала" у Львові. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль Нова радість стала у Львові 12 січня
Фестиваль "Нова радість стала" у Львові. Фото: Новини.LIVE

Однією з головних особливостей стало представлення різдвяних зірок.

Вертеп у Львові 12 січня
Фестиваль "Нова радість стала" у Львові. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль фольклору у Львові 12 січня
Фестиваль "Нова радість стала" у Львові. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль зимового фольклору у Львові 13 січня
Фестиваль "Нова радість стала" у Львові. Фото: Новини.LIVE
У Львові 12 січня відбувся фестиваль
Фестиваль "Нова радість стала" у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий продемонстрував справжню гуцульську дримбу і пообіцяв на ній зіграти за однієї умови.

Також Садовий передав п'ятьом дітям-сиротам ключі від квартир, забезпечивши їх власним житлом.

Львів традиції фестиваль зима Різдво

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17:09 Найпопулярніші університети України по областях — рейтинг

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:53 В окупованому Іловайську розбився автобус з РФ — є загиблі

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