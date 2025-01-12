Фестиваль українського зимового фольклору у Львові — фоторепортаж

У Львові відбувся фестиваль фольклору — фоторепортаж
У Львові у неділю, 12 січня, відбувся обласний фестиваль українського зимового фольклору "Нова радість стала". Він поєднав традиції, мистецтво народних майстрів і чарівну атмосферу різдвяного святкування.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Фестиваль українського зимового фольклору у Львові
Відомо, що фестиваль розпочався о 13:00 на проспекті Свободи. У ньому взяли участь близько 40 колективів з усієї Львівської області. Вони представляли вертепні дійства, співали колядки та віншування.
Однією з головних особливостей стало представлення різдвяних зірок.
Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий продемонстрував справжню гуцульську дримбу і пообіцяв на ній зіграти за однієї умови.
Також Садовий передав п'ятьом дітям-сиротам ключі від квартир, забезпечивши їх власним житлом.
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