Фестиваль українського зимового фольклору у Львові — фоторепортаж

Фестиваль "Нова радість стала" у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові у неділю, 12 січня, відбувся обласний фестиваль українського зимового фольклору "Нова радість стала". Він поєднав традиції, мистецтво народних майстрів і чарівну атмосферу різдвяного святкування.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Фестиваль українського зимового фольклору у Львові

Відомо, що фестиваль розпочався о 13:00 на проспекті Свободи. У ньому взяли участь близько 40 колективів з усієї Львівської області. Вони представляли вертепні дійства, співали колядки та віншування.

Фестиваль "Нова радість стала" у Львові. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль "Нова радість стала" у Львові. Фото: Новини.LIVE

Однією з головних особливостей стало представлення різдвяних зірок.

Фестиваль "Нова радість стала" у Львові. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль "Нова радість стала" у Львові. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль "Нова радість стала" у Львові. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль "Нова радість стала" у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий продемонстрував справжню гуцульську дримбу і пообіцяв на ній зіграти за однієї умови.

Також Садовий передав п'ятьом дітям-сиротам ключі від квартир, забезпечивши їх власним житлом.