Фестиваль коляды во Львове — как происходило действо

Фестиваль коляды во Львове. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 12 января, во Львове состоялся фестиваль коляды, на котором коллективы представили аутентичные колядки своих регионов. В мероприятии приняли участие 40 фольклорных, вокальных и детских коллективов из 38 территориальных громад.

Об этом сообщила заведующая отделом народного творчества Центра культуры и искусств Львовской области Ольга Дуляба в комментарии Новини.LIVE.

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Фестиваль коляды во Львове

По словам Дулябы, каждая громада представила уникальную коляду, присущую ее региону, в частности Карпатскому, Полесскому и Львовскому.

"На фестиваль прибыли 40 коллективов из 38 территориальных громад. Это фольклорные, вокальные и детские коллективы, которые представляют колядки своего региона. Есть представители Карпатского и Полесского регионов, Львова. Каждая громада представляет свою аутентичную коляду", — сказала она.

Дети на фестивале коляды во Львове. Фото: Новини.LIVE

Заведующая отделом народного творчества добавила, что кроме исполнения колядок, в рамках фестиваля также представили рождественские звезды, которые являются частью нематериального культурного наследия Украины

"В рамках областного фестиваля коляды сегодня также презентовали рождественские звезды. Наша звезда получила статус элемента нематериального культурного наследия, утвержденного ЮНЕСКО. Кроме того, состоялось шествие и презентация рождественских звезд", — подытожила Дуляба.

Ранее мы писали, что в городе Черновцы был установлен мировой рекорд по количеству людей, которые одновременно исполняли колядку. Это достижение зафиксировали представители Книги мировых рекордов.

А мэр Львова Андрей Садовый показал, как празднуют Рождество во Львове во время войны.