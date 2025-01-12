Фестиваль коляди у Львові — як відбувалося дійство

Фестиваль коляди у Львові. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 12 січня, у Львові відбувся фестиваль коляди, на якому колективи презентували автентичні колядки своїх регіонів. У заході взяли участь 40 фольклорних, вокальних і дитячих колективів із 38 територіальних громад.

Про це повідомила завідувачка відділом народної творчості Центру культури та мистецтв Львівської області Ольга Дуляба в коментарі Новини.LIVE.

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Фестиваль коляди у Львові

За словами Дуляби, кожна громада представила унікальну коляду, притаманну її регіону, зокрема Карпатському, Поліському та Львівському.

"На фестиваль прибули 40 колективів із 38 територіальних громад. Це фольклорні, вокальні та дитячі колективи, які презентують колядки свого регіону. Є представники Карпатського та Поліського регіонів, Львова. Кожна громада представляє свою автентичну коляду", — сказала вона.

Діти на фестивалі коляди у Львові. Фото: Новини.LIVE

Завідувачка відділом народної творчості додала, що окрім виконання колядок, в рамках фестивалю також презентували різдвяні звізди, які є частиною нематеріальної культурної спадщини України

"В рамках обласного фестивалю коляди сьогодні також презентували різдвяні звізди. Наша звізда отримала статус елемента нематеріальної культурної спадщини, затвердженого ЮНЕСКО. Крім того, відбулася хода та презентація різдвяних звізд", — підсумувала Дуляба.

Раніше ми писали, що в місті Чернівці було встановлено світовий рекорд за кількістю людей, що одночасно виконували колядку. Це досягнення зафіксували представники Книги світових рекордів.

А мер Львова Андрій Садовий показав, як святкують Різдво у Львові під час війни.