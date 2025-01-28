Во Львове заработал первый в Украине хаб ЮНЕСКО

Андрей Сибига на встрече. Фото: соцсеть X

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился в Львове с рядом высокопоставленных чиновников стран ЕС. Сегодня, 28 января, во Львове заработает первый в Украине хаб ЮНЕСКО.

Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X.

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Андрей Сибига сообщил, что встреча по поводу открытия уникального в Украине хаба ЮНЕСКО состоится во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Сообщение Андрея Сибиги. Фото: скриншот

"Рад начать рабочий день в своей альма-матер, Львовском национальном университете имени Ивана Франко, и встретиться с его руководством и студентами. Сегодня во Львове вместе с Николаем Точицким мы будем приветствовать высоких гостей: Хосе Мануэля Альбареса и Одри Азуле", — написал Андрей Сибига.

Андрей Сибига встречает высокопоставленных чиновников. Фото: X

Встреча с высокопоставленными чиновниками во Львове. Фото: X

Андрей Сибига отметил, что встреча во Львове состоится при участии министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Николая Точицкого, министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса и Одри Азуле, которая является генеральным директором ЮНЕСКО.

Напомним, недавно мэр Львова Андрей Садовый сообщил,когда в городе начнут строить Мемориал Героев.

Также львовский мэр высказался относительно того, когда заработает аэропорт.