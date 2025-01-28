У Львові запрацював перший в Україні хаб ЮНЕСКО

Андрій Сибіга на зустрічі. Фото: соцмережа X

Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся у Львові з низкою високопосадовців країн ЄС. Сьогодні, 28 січня, у Львові запрацює перший в Україні хаб ЮНЕСКО.

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X.

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Андрій Сибіга повідомив, що зустріч з приводу відкриття унікального в Україні хабу ЮНЕСКО відбудеться у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Повідомлення Андрія Сибіги. Фото: скриншот

"Радий розпочати робочий день у своїй альма-матер, Львівському національному університеті імені Івана Франка, і зустрітися з його керівництвом та студентами. Сьогодні у Львові разом з Миколою Точицьким ми будемо вітати високих гостей: Хосе Мануеля Альбареса та Одрі Азуле", — написав Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга зустрічає високопосадовців. Фото: X

Зустріч з високопосадовцями у Львові. Фото: X

Андрій Сибіга зазначив, що зустріч у Львові відбудеться за участі міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького, міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альбареса та Одрі Азуле, яка є генеральною директоркою ЮНЕСКО.

Нагадаємо, нещодавно мер Львова Андрій Садовий повідомив, коли у місті почнуть будувати Меморіал Героїв.

Також львівський мер висловився щодо того, коли запрацює аеропорт.